Sánchez corta la racha de caídas del PSOE con el "No a la guerra" aunque no evita una mayoría de PP y Vox en CyL

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el mitin de cierre de campaña.- Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha logrado una subida de 2 escaños en las elecciones de Castilla y León de este domingo 15 de marzo con el que logra cortar una racha de hundimientos en las últimas citas con las urnas, aunque no podrá evitar una mayoría del PP, que también sube y Vox, que avanza pero sin cumplir sus expectativas.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, centró sus intervenciones en el rechazo de España al conflicto iniciado por Estados Unidos contra Irán y ha convertido el 'No a la guerra' en lema de campaña con el que, según fuentes de Ferraz, ha logrado agitar a sus votantes.

En el cierre de campaña en Valladolid apeló al "patriotismo" que supone mostrarse en contra de una guerra que, afirma, va contra los intereses de los españoles. Junto al él, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recordó que él también se opuso a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en el año 2003.

Los socialistas han logrado movilizar a su electorado con este mensaje, según trasladan desde la dirección federal, mientras el candidato, Carlos Martínez, atacaba por otro flanco con los problemas cotidianos en la comunidad, especialmente el deterioro de la sanidad pública.

En Ferraz se muestran "satisfechos" y "contentos" con el resultado porque finalmente se ha cumplido el mejor escenario de los que barajaban. Sus datos internos de los últimos días reflejaban que había cuatro escaños en duda que les situaban entre los 26 escaños y los 30 y han conseguido que caigan de su lado.

MÁS LEJOS DEL PP DE MAÑUECO

El PSOE sube cerca de un punto --roza el 31% de los apoyos-- respecto a las elecciones de 2022 y gana un escaño en las provincias de Soria, Valladolid y Segovia, aunque pierde uno en Burgos. Se aprovecha de la desaparición de las fuerzas a su izquierda toda vez que Podemos no ha logrado revalidar el escaño que tenía y la candidatura de Izquierda Unida y Sumar no ha llegado al mínimo del 3% para entrar en el reparto de escaños.

Sin embargo, los socialistas se quedan más lejos del PP de Alfonso Fernández Mañueco, que también sube dos escaños pero suma más de cuatro puntos en porcentaje de voto. Tras los comicios de 2022 la diferencia entre PP y PSOE era de poco más de un punto y ahora les separan casi cinco.

En la dirección federal del PSOE esperaban además un mejor resultado de Vox y al inicio del escrutinio de este domingo daban por hecho que la formación de Santiago Abascal cumpliría los pronósticos y superaría el 20% de votos, pero se han quedado en un 18,9% y 14 escaños, uno más de los que tenían.

ÁNIMO PARA EL VOTANTE SOCIALISTA

Aunque el PSOE se vuelve a quedar lejos de poder gobernar, con este resultado en Castilla y León cortan la hemorragia abierta en los últimos meses en las autonómicas de Extremadura y Aragón, donde se hundieron hasta su peor resultado histórico.

En Ferraz evitan la lectura a nivel nacional y defienden que cada comunidad responde a unas dinámicas distintas, pero consideran que el fin de esta racha negativa insufla ánimo al votante socialista y muestra que la sucesión de derrumbes no es inevitable, lo que resulta clave ante las citas electorales que están por venir.

Si no hay sorpresas, las próximas elecciones serán en Andalucía en el mes de junio y más adelante las generales, para las que habrá que esperar a que termine la legislatura en 2027, según viene repitiendo el Gobierno.