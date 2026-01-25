Sánchez critica el "despotismo trasatlántico" de Trump y reivindica que España es "la semilla de una nueva Europa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE de Aragón en Huesca - EUROPA PRESS

HUESCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "despotismo trasatlántico" al cuestionar la soberanía territorial de Groenlandia y Dinamarca, al tiempo que ha reivindicado a España como "la semilla de una nueva Europa".

"Somos un Gobierno que va a defender siempre las relaciones positivas y constructivas con todos las administraciones de todos los países. Y defendemos unas relaciones trasatlánticas de igual a igual. Y lo que no vamos a aceptar es el despotismo trasatlántico que plantean algunas administraciones, poniendo en cuestión hasta la soberanía territorial de algunos de los países, como es el caso de Dinamarca y de Groenlandia", ha afirmado este domingo Sánchez en un acto de campaña en Huesca, junto con Pilar Alegría, de cara a las elecciones a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Estas palabras se producen después de las críticas que realizó el pasado jueves Trump al arremeter contra España por no gastar el 5% del PIB en defensa. Sánchez ha defendido que España no es el último país en Europa y ha proclamado que es "la semilla de una nueva Europa que va a crecer y que va a germinar durante los próximos años.

"No somos los últimos en Europa, somos la semilla de una nueva Europa", ha reivindicado. El presidente del Gobierno ha recalcado que el Ejecutivo está "muy orgulloso" de sus Fuerzas Armadas y ha defendido que la seguridad también llega de la mano de la cohesión social. "Hoy España dedica casi 34.000 millones de euros al presupuesto en defensa para fortalecer las Fuerzas Armadas, pero también entendemos que la seguridad la garantizan la cohesión social. Queremos fortalecer la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, porque la cohesión social y territorial también garantiza la seguridad de las sociedades", ha indicado.

"Si algo nos ha quedado claro después de un año de administración estadounidense, es que para la ultraderecha nunca fue Estados Unidos primero, siempre fue única y exclusivamente Estados Unidos", ha afirmado.

Asimismo, ha acusado a PP y Vox de "cinismo" y ha criticado las "inconsistencias" de ambos porque, en su opinión, los populares votan en Europa a favor del acuerdo de UE-Mercosur aunque luego Feijóo pide en España "que no se aplique", mientras que Vox se calla cuando "la voz del amo dice aranceles a Europa".

"Si la derecha y la ultraderecha quiere defender el campo tienen que ir a Bruselas como hace el Gobierno y decir que queremos un presupuesto comunitario que represente el dos por ciento de la renta nacional bruta disponible de toda Europa. Si tenemos un gran presupuesto comunitario, la tarta será más grande y podremos tener una PAC realmente consistente y potente", ha defendido.