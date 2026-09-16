Sánchez critica a PP y Vox por tumbar la regulación de los 'lobbies': "No quieren que sepamos quienes son sus amos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el Partido Popular y Vox por votar en contra de la ley que regulaba los grupos de interés --conocidos como 'lobbies'-- y les ha acusado de no querer revelar "quienes son sus amos".

"Desgraciadamente se vuelven a retratar votando en contra de una ley que (...) mejora la transparencia y la calidad democrática de España", ha afirmado el líder del Ejecutivo en el comienzo de un vídeo publicado este miércoles a través de su perfil en 'X', recogido por Europa Press. "Lo han hecho porque no quieren que sepamos con quién se reúnen, para quién trabajan, a quién sirven".

El presidente ha destacado algunos de los aspectos más relevantes de la norma como la creación de "un registro estatal, público y obligatorio" de los 'lobbies', la publicación de "reuniones de los altos cargos" con cualquiera de estos grupos, la creación de una "huella normativa" para conocer "quién había tratado de influir" en la elaboración de una norma y el establecimiento de sanciones para quienes no cumpliesen "las reglas".

Según ha explicado Sánchez, se trataba de "avances" que han sido "reclamados" por "organismos internacionales" y "la Unión Europea", y vigentes en "varios países de nuestro entorno". "Hoy el PP y Vox han votado a favor de la opacidad y en contra de la transparencia", ha rematado.