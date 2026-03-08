Sánchez cumple dos años sin someterse al control del Senado

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cumplirá el próximo jueves 12 de marzo el segundo aniversario desde que acudió a la última sesión de control al Gobierno en el Senado, por lo que llevará 24 meses sin responder a preguntas de la oposición en la Cámara Alta, pese a que el PP utilizó su mayoría para reformar el Reglamento con el objetivo de obligarle a acudir al menos una vez al mes.

Fue el 12 de marzo de 2024 cuando Sánchez acudió por primera y única vez en lo que va de legislatura a un Pleno con preguntas en el Senado, la Cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta.

Aquel día, el jefe del Ejecutivo tuvo que responder al PP sobre el 'caso Koldo' y por la comisión de investigación en el Senado que amenazaba con citar a su esposa, Begoña Gómez, así como a ERC por los compromisos adquiridos con Cataluña y al BNG sobre infraestructuras en Galicia.

DICE QUE NO SE SIENTE BIEN TRATADO

Desde entonces han pasado más de 24 meses en los que Sánchez ha alegado motivos de agenda para ausentarse. Además, desde el Palacio de La Moncloa han apuntado a que no se siente bien tratado por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta tras las últimas elecciones.

El PP reformó el Reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a acudir al menos una vez al mes a las sesiones de control salvo causa justificada e incluso la portavoz 'popular', Alicia García, elevó una queja formal pidiéndole que asista.

Sin embargo, fuentes de Moncloa aseveraron ante esta situación que Sánchez no tiene previsto acudir a estas sesiones a pesar de las quejas del PP.

Sánchez sí que ha acudido al Senado obligado por el PP para acudir a la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' y, de hecho, los 'populares' no descartan volver a citarle antes de que se cierre este foro.

EL PP LO LLEVARÁ AL TC

Ante esta situación, la mayoría que tiene el PP en el Senado ha activado ya el procedimiento para llevar a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por su ausencia en un Pleno extraordinario de este año.

En concreto, los 'populares' presentaron un choque con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en el Pleno extraordinario que celebró el Senado a finales de enero para hablar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Este choque institucional tiene ahora su recorrido y puede acabar finalmente en el Tribunal Constitucional.