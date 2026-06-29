Sánchez defiende sus medidas en un acto de la OCDE: "Ningún país es inmune a la corrupción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido las medidas anticorrupción que impulsa su Gobierno en un acto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre integridad pública, en el que ha señalado que ningún país es "inmune" a la corrupción pero lo que distingue a las democracias fuertes es cómo responden cuando se detecta.

Sánchez ha lanzado este mensaje mediante un vídeo que se ha proyectado durante la presentación de un informe de este organismo internacional en París, sobre la confianza en las instituciones públicas, en el que ha señalado que la corrupción es una de las principales "amenazas" a la democracia.

"Ningún país es inmune a la corrupción, pero lo que distingue a las democracias fuertes es cómo responden cuando se detecta. Con determinación, con transparencia y cooperando con el sistema de Justicia", ha indicado en un mensaje en inglés.

En ese sentido ha defendido que su Gobierno ha lanzado un plan anticorrupción de Estado, en el que recoge varias de las recomendaciones de la propia OCDE como del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) un organismo dependiente del Consejo de Europa que incluye, entre otras medidas, la creación de una agencia independiente de integridad pública y sistemas de detección y sanción ante conflictos de interés.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en plena crisis de corrupción en el entorno del Gobierno, con varias causas abiertas que afectan a su partido, el PSOE, exaltos cargos de su partido e integrantes de su familia.

La semana pasada tuvo que comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre estos asuntos y varios de sus socios le reprocharon que no aportase suficiente información y la mayoría del Congreso votó a favor de que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza y dimitiese para asumir responsabilidades.

Respecto al informe de la OCDE, el jefe del Ejecutivo ha destacado que muestra un aumento de la confianza en el Gobierno de España, "del 37% en 2023 al 43% en 2025" situándolo por encima de la media de los países miembros de este organismo.

Aunque ha agradecido el avance que muestran estos datos, dice que no lo interpreta con complacencia sino que les impulsa a seguir mejorando. "Todos sabemos que la confianza en las instituciones públicas es muy frágil en todos los lugares, y España no es una excepción".