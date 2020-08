Sánchez desea una pronta recuperación a Shinzo Abe tras su renuncia como primer ministro de Japón

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha trasladado su deseo de una pronta recuperación a Shinzo Abe, que ha anunciado que dimite de su puesto de primer ministro de Japón por problemas de salud.

"En nombre del Gobierno, nuestro reconocimiento a su esfuerzo y trabajo público al servicio de su país. Confío en que España y Japón sigan avanzando y profundizando en sus relaciones estratégicas", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter.

Abe ha anunciado este viernes su dimisión debido a un empeoramiento de su dolencia intestinal. "Como ya no estoy en condición de responder con confianza al mandato de los ciudadanos, he decidido que debería no seguir en el puesto de primer ministro", ha dicho.

No es la primera vez que Abe abandona el cargo por sus problemas de salud. Ya en 2007, apenas un año después de haberse convertido en primer ministro, tuvo que dimitir. Regresó al poder en 2012. La repentina marcha de Abe ha generado rápidamente una ola de reacciones entre los líderes internacionales.

Abe se reunió con Sánchez en Madrid en octubre de 2018, cuando visitó España con motivo de una gira europea. En junio de 2019, fue el anfitrión de una Cumbre del G20 en Osaka en la que participó el jefe del Ejecutivo español.