Sánchez despacha con sus ministros por videoconferencia para analizar la situación de Ceuta tras la crisis migratoria

Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta

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El presixdente Pedro Sánchez analizando con sus ministros la situacion de Ceuta - MONCLOA
Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 12:47
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MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes por videoconferencia una reunión de coordinación con cuatro de sus ministros y el 'número dos' de Exteriores para analizar la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de la pasada semana desde Marruecos y para estudiar posibles medidas que permitan agilizar la vuelta a la normalidad en la ciudad autónoma.

Sánchez se ha conectado con los ministros de Defensa, Margarita Robles; del Interior, Fernando Grande- Marlaska; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y de Juventud e Infancia, Sira Rego, así como con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez, que sustituye al ministro José Manuel Albares, de viaje oficial en Colombia.

Según informa Moncloa, el presidente y sus ministros han realizado un balance de la situación en Ceuta para examinar las tareas en curso y "poner en marcha nuevas medidas destinadas a auxiliar a los migrantes que aún están en la ciudad autónoma y reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí".

El Gobierno se compromete a "seguir utilizando todos los resortes y recursos del Estado que sean necesarios para garantizar que, en el menor tiempo posible, Ceuta y su ciudadanía recuperen la total normalidad".

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