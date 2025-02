Sánchez despide a Aitor Esteban en el Congreso prometiéndole reformar la Ley de Secretos

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha vuelto a prometer la reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales antes de que acabe la legislatura, y lo ha hecho al despedir de las sesiones de control al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en próximas semanas dejará la Cámara para liderar su partido y que lleva años exigiendo esa reforma.

Sabedor de que la de este miércoles es su última pregunta al presidente antes de renunciar al escaño, Aitor Esteban ha querido volver a reclamar al Gobierno la modificación de la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968 y que no se ha llegado reformar pese a los reiterados intentos del PNV.

"Como va a ser mi última pregunta de control, sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y, por lo tanto, le pido, por enésima vez, que se cambie la Ley de Secretos Oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad --ha señalado--. No es de recibo que continuemos con una ley franquista y espero verlo, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura".

APLAUSOS DE RECONOCIMIENTO

Las palabras de despedida de Aitor Esteban fueron respondidas con aplausos de casi todos los grupos parlamentarios, fundamentalmente del Gobierno y sus aliados en el Congreso, con Sánchez y parte del hemiciclo puestos en pie.

"Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, pero sí quisiera también felicitarle por su elección como presidente del PNV", ha comentado el jefe del Gobierno.

A su juicio, con la anunciada marcha de Aitor Esteban "las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero el PNV gana a un extraordinario presidente de la organización".

"Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y, desde luego, cuente con que en esta legislatura vamos a modificar la Ley de Secretos Oficiales", ha remachado.