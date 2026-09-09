Sánchez dice que seguirá contando con Zapatero en la próxima campaña electoral y apela a la "presunción de inocencia"

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que seguirá contando con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en plena investigación por el 'caso Plus Ultra', en la próxima campaña para las elecciones generales de 2027, al tiempo que ha defendido su "presunción de inocencia" y su derecho a la "legítima defensa".

Sánchez ha puesto en valor tanto la trayectoria como el legado" de Zapatero, que "es muy importante para el PSOE", especialmente en ámbitos como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por lo que ha reafirmado que contará como "siempre" con él en la campaña electoral, tal y como hizo en 2023.

El presidente del Ejecutivo ha afeado que haya incluso "medios de comunicación y partidos políticos" que den credibilidad antes a un "delincuente" como al empresario Víctor de Aldama, "y no a un representante público" como Zapatero que," por mucho que no te guste", fue "elegido democráticamente" y tiene "todo su derecho a defenderse".

"Creo en la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero y esperemos que se pueda aclarar todo. Esa es mi convicción", ha zanjado en una entrevista en 'La 1', que ha recogido Europa Press.