Sánchez dice que Zapatero le trasladó la "garantía" de la legalidad de las joyas y que nunca le habló de Plus Ultra

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le trasladó la "garantía" de la legalidad de las joyas objeto de investigación judicial y ha asegurado que "nunca" le habló de un préstamo para rescatar a la aerolínea Plus Ultra.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Sánchez ha querido defender "más que nunca" que sigue creyendo en la presunción de inocencia de Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por el rescate de 53 millones a Plus Ultra en pandemia, y ha pedido que se deje trabajar a la justicia.

Sánchez también ha cuestionado que ya no valga "la palabra" de un expolítico, en su estrategia de defensa, mientras que la del empresario Víctor de Aldama, condenado en el 'caso mascarillas', "abre portadas de medios de comunicación de prensa escrita" con falsedades.

UN PRÉSTAMO "IMPOLUTO"

Preguntado por si puede garantizar que Zapatero no medió con su gobierno para el rescate de Plus Ultra, Sánchez ha indicado que se trató de un "préstamo" que ha sido "avalado por todas las instancias judiciales y la intervención general del Estado". "Han mirado el expediente por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Y es impoluto", ha añadido.

Dicho esto, Sánchez ha admitido que ha tenido "muchas conversaciones" con Zapatero y "jamás" le ha hablado de la empresa ahora investigada judicialmente.

Sobre las joyas de Zapatero, ha insistido en defender su presunción de inocencia y ha vuelto a trasladarle su apoyo por su trayectoria y liderazgo, si bien ha subrayado que las acciones de influencia o mediación --'lobby'-- que pueden hacer expresidentes del Gobierno también "se dan en la amplísima mayoría de democracias del mundo", no solo en España.

En este contexto, Sánchez ha desvelado que le preguntó al exlíder socialista el origen de las joyas y cuál era su procedencia. Según el presidente del Gobierno, Zapatero le garantizó que iba a demostrar en sede judicial "la legalidad de las mismas". "Esa garantía se ha dado", ha insistido, tras afirmar que no le corresponde a él responder por qué todavía no se ha demostrado.

"EL PSOE NO SE HA FINANCIADO IRREGULARMENTE"

Cuestionado sobre la posibilidad de que el PSOE termine imputado, ha vuelto a defender que el partido no se ha financiado irregularmente, si bien desconoce qué puede pasar. "Hemos dado todas las facturas (...) Hemos hecho un ejercicio de transparencia al que no se ha sometido ningún otro partido del sistema político español", ha aclarado.

El jefe del Ejecutivo, que ha destacado que "una imputación no es una condena", también se ha referido a las investigaciones a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, de quienes ha defendido su "inocencia e integridad".

Sobre el 'caso Leire Díez' y las denominadas 'cloacas del PSOE', Sánchez ha afirmado que es un tema "confuso" del que no se sabe "cuáles son las cosas que pueden ser objeto de delito o no" y ha afirmado que nunca conoció ni avaló "este tipo de comportamientos", que no solo le producen "vergüenza" sino también rechazo.

BEGOÑA GÓMEZ Y DAVID SÁNCHEZ, INVESTIGADOS POR SER FAMILIA DEL PRESIDENTE

Por otra parte, Sánchez también ha señalado que la condena "injusta" a David Sánchez, inhabilitado a cargo público por su contratación en la Diputación de Badajoz, se ha producido porque es hermano del presidente del Gobierno.

"Y a Begoña Gómez le pasa lo mismo", ha continuado el jefe del Ejecutivo después de que su esposa vaya a ser juzgada en juicio con jurado popular. Asimismo, ha denunciado una "estrategia de deshumanización" por parte de ciertos "pseudomedios" o la oposición dirigida a miembros de su familia.