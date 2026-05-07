Sánchez entrega la Orden del Mérito Civil a la relatora de la ONU por documentar la violencia de Israel en Palestina

El presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, entrega la Orden del Mérito Civil a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en La Moncloa. - MONCLOA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este jueves la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina "por su extenso trabajo documentando y denunciando las violaciones del derecho internacional en Gaza".

En un acto en La Moncloa, Sánchez y Albanese han coincidido en que se debe defender una aplicación ecuánime del derecho internacional y la independencia de las instituciones multilaterales, según ha informado el Ejecutivo.

Además han tratado la situación en Palestina y la necesidad del "cese inmediato de la violencia" y la construcción de la paz "duradera" con "dignidad y humanidad".

El reconocimiento a la relatora de la ONU se produce al día siguiente de que Sánchez dirigiera una carta a la Comisión Europea solicitando la activación de la herramienta del Estatuto de bloqueo para dejar sin efecto en la UE las sanciones de Estados Unidos contra la propia Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI).