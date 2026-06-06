Sánchez espera que la visita del Papa sirva para "seguir tendiendo puentes de diálogo, entendimiento y esperanza"

Los Reyes Felipe y Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reciben al Papa León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su deseo de que la visita del Papa a España sirva para "seguir tendiendo puentes de diálogo, entendimiento y esperanza".

Así lo ha escrito en el mensaje que ha colgado en su cuenta de X para dar la bienvenida a Pontífice, recalcando que es "un honor recibirle en un país diverso, abierto y profundamente comprometido con la convivencia, la justicia social y la defensa de la dignidad humana".

Sánchez, que ha acudido junto con los Reyes y otras autoridades a recibir a León XIV al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha lanzado este mensaje tras escuchar el primer discurso pronunciado por el jefe del Estado del Vaticano en el marco de la recepción oficial organizada en el Palacio Real, donde han acudido las altas instituciones del Estado.

En esta alocución, León XIV ha llamado a la "reconciliación", ha pedido una mayor "cooperación" entre todas las fuerzas en España, ha alertado de las "ideologías prefabricadas" y contra la "polarización y ha animado a "huir de enfoques identitarios que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

También estaba en el aeropuerto y después en el Palacio Real el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responsable de las relaciones con las distintas confesiones, quien ha asegurado que España está preparada para "garantizar" que esta "visita histórica" sea "un éxito".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, que también ha formado parte de la comitiva que recibido al Papa en Barajas, ha destacado en la misma red social que el Gobierno comparte con el Papa los "principios humanistas" de "defensa de la paz y la dignidad de cada ser humano" y que estos son valores que hay que "cuidar y defender cada día, en cualquier circunstancia y lugar".