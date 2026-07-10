Sánchez expresa su solidaridad y condolencias por los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su solidaridad y su pésame ante el incendio declarado este jueves en el municipio de Los Gallardos (Almería), en el que han muerto seis personas.

Las muertes se han producido en una pedanía de Bédar y algunos de ellos han sido hallados en sus vehículos, según ha informado el 112 de Andalucía.

"Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", ha escrito en un mensaje en 'X', en el cual ha trasladado sus condolencias para los familiares de las personas fallecidas.

Sánchez también ha expresado su deseo de una pronta recuperación a los heridos y su solidaridad con los vecinos afectados.

En su mensaje también ha informado de que los efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas. "La Unidad Militar de Emergencias ya ha sido movilizada. Mucha precaución", ha agregado.

Estos equipos se sumarán a los 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) que ya trabajan en las labores de extinción, apoyados por cinco vehículos autobombas.