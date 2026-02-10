Sánchez y Feijóo afrontan su primer duelo en el Congreso tras los accidentes de tren y los comicios en Aragón

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios que provocaron 47 muertos y mantendrá el primer cara a cara del año con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, solo tres días después de las elecciones en Aragón marcadas por el desplome del PSOE y el fuerte ascenso de Vox.

El jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que provocó 46 muertos tras el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión con un Alvia que venía en sentido contrario. Casi un mes después, la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece cerrada y sin fecha de reapertura.

Dos días después, el 20 de enero, un tren de Cercanías chocó contra un muro a causa de un desprendimiento en Gelida (Barcelona), murió un maquinista en prácticas y resultaron heridas una treintena de personas.

Además, Sánchez ha decidido aglutinar esta comparecencia con otros asuntos internacionales y dará cuenta de la posición del Ejecutivo sobre el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado. Es previsible que Sánchez y Feijóo, así como el resto de portavoces parlamentarios, debatan sobre la situación en Venezuela o las ambiciones de Donald Trump sobre Groenlandia.

"CUMPLIR CON LAS VÍCTIMAS"

El Gobierno acude a la Cámara Baja con la intención de "cumplir con las víctimas" y con los ciudadanos, según explicó este mismo martes la portavoz Elma Saiz en al rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz aseguró que van a seguir aportando "toda la información" para saber "qué pasó" y cuáles fueron las causas del accidente con el objetivo de "evitar que vuelva a suceder". "Una comparecencia en la que ojalá estemos todos a la altura", afirmó, pidiendo contención a la oposición.

Sánchez comparecerá a petición propia, aunque los 'populares' también habían pedido que acudiera al Parlamento. Lo hará después de que el titular de Transportes, Óscar Puente, lo hiciese en el Senado el pasado 29 de enero, donde la mayoría del PP le recibió al grito de 'dimisión'. El ministro también acudió al Congreso el pasado 3 de febrero.

FEIJÓO ALUDIRÁ AL "MAL ESTADO DE LAS VÍAS"

En su intervención, el presidente del Partido Popular recalcará a Sánchez que las muertes se produjeron "por el mal estado de las vías" y el estado de las vías, según recuerdan fuentes del PP, es responsabilidad del Gobierno de España.

Además, Feijóo preguntará al presidente del Gobierno por qué tiene un ministro de Transportes que está "más atento a las redes sociales que a las redes ferroviarias". También pedirá cuentas a Sánchez por las "mentiras" de Puente y por su "falta de sensibilidad" con aquellos que han perdido a sus seres queridos, según han avanzado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.

Los 'populares' denuncian que Sánchez haya tardado 24 días en comparecer ante el Congreso --y que rechazara acudir al Pleno del Senado como pidió en enero el Grupo Popular--, al tiempo que critican que pretenda dar cuenta en la misma comparecencia de los últimos Consejos Europeos.

"Al dolor que sufrimos el día del accidente se suma la vergüenza de ver como mañana el presidente pretende tratar por igual un asunto que ha costado 47 vidas humanas que una reunión de políticos en Bruselas", han indicado las mismas fuentes.

En 'Génova' aseguran que ha llegado el momento de pedir explicaciones y así lo hará Feijóo este miércoles en el Pleno del Congreso. "Lo haremos con la responsabilidad de quienes han afrontado esta tragedia con responsabilidad y no con la tradicional chabacanería con la que la izquierda trata este tipo de asuntos", han añadido fuentes 'populares'.

EL PP CREARÁ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SENADO

Como ha venido haciendo en público estas semanas, el líder del PP denunciará la "negligencia continuada" por parte del Gobierno en el mantenimiento de la red ferroviaria y anunciará una auditoría para ver la situación del sistema ferroviario español. El Grupo Popular, que ha pedido la dimisión de Puente, ha registrado además la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la situación del sistema ferroviario, que se debatirá la próxima semana en el Pleno del Congreso.

Se prevé que Feijóo también aluda a presuntas irregularidades que se han producido en Transportes. El pasado 29 de enero, ya aseguró que este Ministerio ha sido "la zona cero de la corrupción" del PSOE, aludiendo a que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel.

Este martes, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ya auguró que la comparecencia de Sánchez será "patética e irresponsable, llena de mentiras y excusas". Además, considera que está "fuera de toda ética y moral" al mezclar los accidentes ferroviarios con sus viajes internacionales.

ABASCAL: "COMPARECERÁ PERO NO DARÁ EXPLICACIONES"

De su lado, Santiago Abascal presumiblemente responsabilizará a Sánchez en primera persona del accidente de Adamuz, tal y como ha hecho desde que se produjo la tragedia, y cree que la comparecencia del presidente solo servirá para "inventarse" cosas, poner "excusas" y "acusar" a la oposición.

"Comparecerá pero no dará explicaciones, lo que va a dar es excusas, no va a dar ningún tipo de explicación, lo que va a poner encima de la mesa son mentiras, que es lo que ha hecho desde que fue elegido en el año 2019", dijo el líder de Vox el lunes en declaraciones ante los medios en Ávila.

SUMAR VE INSUFICIENTE LA INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO Y EN CERCANÍAS

Por su parte, el socio minoritario ha respaldado la gestión del ministro de Transportes tras el accidente de Adamuz aunque también ha advertido que la inversión en mantenimiento y en Cercanías es insuficiente.

Además, Sumar espera que Sánchez durante su comparecencia mande un mensaje inequívoco de que apostará por políticas sociales potentes, como es la intervención del mercado del alquiler o una prestación universal por crianza.

"Los resultados en Extremadura y Aragón nos dicen que los fuegos artificiales que a veces usa el presidente del Gobierno para anunciar determinadas medidas no funcionan", expuso la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

CON LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ARAGÓN COMO TELÓN DE FONDO El duelo entre Sánchez y Feijóo, el primero de 2026, se produce además pocos días después de las elecciones del 8F en Aragón, en las que el PP perdió dos escaños, el PSOE cayó hasta su peor registro histórico y Vox dobló sus resultados y se disparó hasta los 14 escaños.

Los socialistas culpan al PP del ascenso de la formación de Santiago Abascal y les reprochan que estén dispuestos a pactar con ellos por lo que es previsible que ambos líderes intercambien dardos en esta línea.

Los 'populares', por su parte, acusan a Sánchez y al PSOE de estar "alimentando" a Vox y de seguirle el juego para "intentar proteger sus expectativas electorales". En 'Génova' subrayan además que Jorge Azcón hizo "lo que había que hacer" al convocar elecciones por la falta de cuentas regionales, algo que, a su juicio, debería hacer el presidente del Gobierno ante la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.