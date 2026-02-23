Sánchez felicita al nuevo primer ministro de Países Bajos y le pide cooperar sobre vivienda y agenda verde

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un acto, en la Sala Turbinas de La Térmica Cultural, a 22 de febrero de 2026, en Ponferrada, León, Castilla León (España). - Fernando Otero - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su felicitación al nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y se ha mostrado dispuesto a colaborar en varios asuntos como la vivienda y la agenda verde.

"Muchas felicidades, Rob Jetten. Todo lo mejor como nuevo primer ministro de Países Bajos", ha escrito Sánchez este lunes en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha sido recogido por Europa Press.

"Desde España estamos deseando cooperar en Europa en temas prioritarios como vivienda, competitividad y la agenda verde y digital", ha indicado a continuación.

El dirigente de centro izquierda ha tomado posesión del cargo este mismo lunes, cuatro meses después de las elecciones tras lograr un acuerdo para gobernar en minoría con los liberales y demócratas cristianos.