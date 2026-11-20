Archivo - El creador de contenido en la plataforma 'YouTube' Plex.- EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, grabó este martes una charla con el 'youtuber' Plex que se va a emitir la próxima semana, en la recta final de la campaña electoral para dirigirse al votante joven.

Además, este sábado 21 de noviembre el actual presidente será entrevistado por la periodista Julia Otero en 'Onda Cero' y el domingo acudirá al programa 'Salvados' de 'La Sexta'.

Su principal oponente para llegar a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, también acudirá el próximo lunes al espacio de este creador de contenido que tiene 15 millones de seguidores en YouTube y adquirió popularidad publicando vídeos de su viajes en redes sociales.

Fuentes de Moncloa confirman que Sánchez ya realizó la grabación, en la que ambos compartirán un espacio, que todavía no han desvelado, y mantendrán una charla informal, sin el formato habitual de entrevista.

De este modo Sánchez continúa con la estrategia de acudir a programas y formatos menos convencionales para llegar a una audiencia joven y más alejada de los medios tradicionales, como los podcast de Jordi Wild, 'Keep it cutre' o Memorias de pez.

El dirigente socialista está haciendo una campaña con varios frentes, una serie de mítines tradicionales con militantes, entrevistas en televisión y también en publicaciones como la revista 'Lecturas' con una audiencia muy amplia y menos politizada para llegar a estratos de la población diversos y conseguir una amplia movilización que alcance el 75%.