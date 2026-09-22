Sánchez y Guterres abordan en Nueva York los retos del multilateralismo ante la actual crisis geopolítica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se reunen en Nueva York antes del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU - PRENSA MONCLOA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido este lunes un encuentro en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el que han debatido acerca de las principales prioridades de la agenda multilateral ante un escenario internacional marcado por una creciente complejidad y por los actuales desafíos geopolíticos.

Durante la cita, que ha tenido lugar coincidiendo con el inicio del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ambos dirigentes han coincidido en la necesidad de fortalecer la cooperación entre países y de preservar los mecanismos internacionales de diálogo como vía para afrontar problemas que requieren respuestas coordinadas.

En este contexto, Sánchez ha trasladado a Guterres su reconocimiento por la labor desarrollada al frente de Naciones Unidas, especialmente en un momento marcado por la fragmentación internacional y la búsqueda de respuestas comunes a los grandes desafíos que afectan a la comunidad internacional.

Por su parte, el secretario general de la ONU ha destacado la "excelente cooperación" entre Naciones Unidas y España y ha agradecido al presidente español el compromiso del país con el fortalecimiento del multilateralismo.

La situación de conflictividad que atraviesa distintas regiones del mundo ha ocupado igualmente parte del encuentro. A este respecto, Sánchez y Guterres han subrayado la importancia de intensificar la cooperación internacional para hacer frente a un contexto de fuerte polarización, con guerras y crisis abiertas como las de Ucrania, Gaza y Oriente Próximo.

Además de abordar la situación geopolítica global, ambos han defendido la continuidad de los esfuerzos internacionales en materia medioambiental y han incidido en la necesidad de seguir avanzando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El encuentro se ha producido en el marco de la apertura del 81º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne a los Estados miembros para abordar los principales asuntos de la agenda internacional.

El presidente del Gobierno ha viajado este lunes a Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene previsto abordar la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos para defender su gestión y el modelo migratorio de España.

Sánchez acude al foro internacional con una agenda que incluye además temas como la gobernanza de la inteligencia artificial, la defensa del sistema multilateral y la reivindicación del modelo económico de España, según han señalado fuentes de Moncloa.

ACTO CON MAMDANI Y CONFERENCIA EN HARVARD

Tras su encuentro este lunes con Guterres, Sánchez asistirá el martes a la sesión de apertura del debate en la Asamblea General, donde coincidirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El miércoles 23 participa como invitado principal en el acto organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en el que defenderán un modelo económico que baje el coste de la vida de la gente y donde exhibirá sintonía en materia de redistribución de la riqueza y prosperidad compartida.

Su intervención ante la Asamblea General de la ONU está prevista para la madrugada del miércoles al jueves, a las 02.00 horas y ya el jueves se trasladará a la ciudad de Boston, donde va a intervenir en la Universidad de Harvard y mantendrá un encuentro con la gobernadora del estado de Massachusetts.

Sánchez dedicará buena parte de sus discursos a promover una regulación internacional sobre inteligencia artificial. En el Gobierno están convencidos de que habrá algún tipo de legislación al respecto, toda vez que hasta las propias empresas desarrolladoras están diciendo que es necesaria. La gran pregunta es cómo se hará y Sánchez va a defender un modelo humanista, que ponga en el centro los derechos de las personas.