Sánchez irá el jueves a la cumbre de líderes europeos sobre Groenlandia

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Pool UE

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Bruselas para participar en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del próximo jueves 22 de enero convocada por su presidente, el portugués António Costa para abordar la crisis sobre Groenlandia.

La Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha confirmado la presencia de Sánchez, que previamente había cancelado buena parte de su agenda pública de esta semana por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha provocado al menos 41 muertos y llevó al Gobierno a decretar tres días de luto oficial.

De hecho Sánchez canceló su reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y los responsables del resto de grupos parlamentarios para discutir el posible envío de tropas de paz a Ucrania y otros asuntos de política exterior. También suspendió su viaje al Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

AMENAZAS Y ANUNCIO DE ARANCELES DE TRUMP

Sin embargo acudirá a la reunión convocada de urgencia por Costa el pasado domingo, en la que los socios europeos abordarán la crisis abierta con Estados Unidos por Groenlandia, después de las amenazas de la Administración Trump de hacerse con el control de la isla y del anuncio de aranceles a los países europeos que han participado en maniobras militares en este territorio junto a Dinamarca.

Costa destacó en su convocatoria el compromiso de los Veintisiete con el Derecho Internacional y los principios de soberanía nacional e integridad territorial y trasladó la unidad en el apoyo y solidaridad a Dinamarca y Groenlandia, así como el interés transatlántico de mantener la seguridad en el Ártico trabajando a través de la OTAN.

En esa misma línea, mostró la disposición del bloque a seguir colaborando de manera constructiva con Estados Unidos aunque advirtió de que la UE está preparada para defenderse de toda forma de coerción y avisó de que el anuncio de nuevos aranceles va en contra de las relaciones transatlánticas y del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambas partes.