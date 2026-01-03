Sánchez llama a la "desescalada" en Venezuela y garantiza la operatividad de la Embajada española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha anunciado que Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno y Milagros Tolón pasará a - Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado "desescalada" y "responsabilidad" ante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, mientras ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país.

"El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos", ha asegurado Sánchez en un mensaje en 'X'.

En este contexto, el presidente del Ejecutivo ha subrayado que "hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país.

El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.