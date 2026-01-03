El Gobierno sigue de cerca la situación en Venezuela tras la operación militar de EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), en una foto de familia durante la inauguración de la conferencia HearUs 2025 titulada 'Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán', a 12 de di - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

En concreto, el Departamento capitaneado por José Manuel Albares ha indicado que España está en "permanente" contacto con su Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular. "Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país", ha indicado este sábado el Ministerio en un comunicado. Cabe recordar que en Venezuela vive una comunidad de unos 150.000 españoles.

También ha detallado que el personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien, en el marco de la operación militar ejecutada esta madrugada por parte de Estados Unidos contra Venezuela, que ha ido acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderacion, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha explicado.

En este sentido, España, según Exteriores, "está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

España ha recordado que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También ha indicado que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el pais.

VENEZUELA DENUNCIA ATAQUES AÉREOS

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

A falta de un anuncio oficial, fuentes de la Casa Blanca han confirmado bajo condición de anonimato a Fox News que, efectivamente, el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" a Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país. El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.