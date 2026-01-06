Sánchez llega a la cumbre sobre Ucrania que se celebra en París "para reforzar el apoyo" y "trabajar por una paz justa"

1040383.1.260.149.20260106163946 Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron en su llegada a la reunión de la Coalición de Voluntarios. - FERNANDO CALVO

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a la cumbre sobre Ucrania que se celebra este martes en París "para reforzar el apoyo a Ucrania y trabajar por una paz justa".

Así lo ha expresado en un mensaje compartido en la red social X, en el que ha asegurado que se encuentra "junto a los socios" europeos aliados de Kiev y donde ha puntualizado que la coordinación dentro de la Coalición de Voluntarios es "clave" para lograr "un acuerdo sólido y desarrollar las garantías de seguridad para Ucrania y Europa. Además, el jefe del Ejecutivo ha añadido a la publicación una foto junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

La cumbre está organizada de forma conjunta por Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, y cuenta con la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además, participa el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

La coalición de voluntarios se reunión por última vez el pasado 11 de diciembre, de forma telemática, en un encuentro en el que Kiev les trasladó su posición sobre el plan de paz diseñado por el presidente estadounidense Donald Trump para la región.