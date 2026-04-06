Sánchez y Lula celebran la primera cumbre bilateral entre España y Brasil el 17 de abril en Barcelona

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva, en una rueda de prensa durante un viaje oficial a España, en el Palacio de La Moncloa, a 26 de abril de 2023, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Lula da Silva van a presidir la primera cumbre bilateral España - Brasil el próximo 17 de abril en Barcelona, aprovechando un encuentro de líderes progresistas.

Aunque Sánchez y Lula han mantenido varias reuniones en los últimos años y tienen una relación fluida, esta será la primera cumbre oficial entre ambos países, cuyos gobiernos mantienen buena sintonía ideológica.

En la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en marzo de 2024, se estableció a través de la Declaración de Seguimiento de la Asociación Estratégica Renovada Brasil-España una nueva hoja de ruta para la Comisión Permanente Bilateral (CPB) Brasil-España, presidida por los titulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

La Comisión celebró su primera reunión en Madrid el 17 de febrero de 2025, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

Allí acordaron elevar el nivel de la misma a la de Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y ahora se materializa en la reunión de Barcelona. De este modo Brasil se convierte en el primer país latinoamericano con el que España tiene este formato de reuniones.

Ese mismo año 2024 Sánchez visitó Brasil por segunda vez, durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro y además compartió un acto con Lula en Nueva York, durante la semana de Alto Nivel de Naciones Unidas bajo el título "En defensa de la democracia. Luchando contra el extremismo" en la que mostraron su sintonía frente al auge de la ultraderecha en el mundo.

En 2025, Sánchez también viajó a Brasil para participar en la cumbre del clima COP30 celebrada en la ciudad de Belén y por su parte, Lula da Silva, estuvo en Madrid en visita oficial hace tres años, en abril de 2023.

SINTONÍA CONTRA LA GUERRA DE IRÁN

Sobre la mesa estará, previsiblemente, la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel, a la que tanto Sánchez como Lula se oponen frontalmente. El presidente español viene reiterando su 'No a la guerra' y se niega a ceder a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón.

En la misma línea, el presidente de Brasil mantiene una línea dura contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, y recientemente ha afirmado que mintió sobre las capacidades nucleares de Irán para justificar su participación en la guerra.

La cumbre presidida por Sánchez y Lula se celebrará en Barcelona, justo antes de la reunión de líderes progresistas 'Global Progressive Mobilisation' en la que también participan otros líderes de izquierda como el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el de Uruguay, Yamandú Orsi y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.