Sánchez mantiene una reunión bilateral con el chileno Kast en los márgenes de la Cumbre Iberoamericana

El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una reunión bilateral con su homólogo chileno, José Antonio Kast, en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana que se lleva a cabo en Madrid.

Este encuentro se ha producido a instancias de la delegación chilena, según han indicado a Europa Press fuentes de Moncloa, que también han confirmado una reunión posterior entre Sánchez y el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa.

En su intervención ante el plenario de la cumbre, Kast hizo un llamamiento a "avanzar juntos" y ha pedido que la cooperación internacional sirva para superar "diferencias históricas" en la zona.

"Tenemos muchos más temas en común que podemos resolver en conjunto que diferencias que nos dividan", ha manifestado el mandatario chileno, que llegó a la Presidencia del país en marzo de este año.

Como la mayoría de dirigentes que han tomado la palabra en el plenario, Kast trasladó sus condolencias a España por los fallecidos del accidente ferroviario de la semana pasada en Urda (Toledo) que se saldó con 69 víctimas mortales.