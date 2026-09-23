Sánchez muestra sintonía con Mamdani en Nueva York y defiende que sus recetas en economía y migración "funcionan"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del acto ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, en La Moncloa, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho de las políticas económicas y migratorias que ha desplegado en los ocho años que lleva en La Moncloa asegurando que "funcionan" en un acto junto al alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, con el que ha mostrado su sintonía ideológica.

En un encuentro en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, en el que también ha participado la primera ministra de Barbados, Mia Motley, Sánchez ha defendido su modelo económico que ha logrado encadenar años de crecimiento económico, aumento del empleo y a la vez, dice, reducción de la desigualdad social y con un sistema de protección social fuerte.

Sánchez ha defendido algunas de sus medidas concretas como la subida del salario mínimo un 66% en total, la reforma laboral que ha aportado "nuevos derechos" a los trabajadores, además de la "inversión masiva" en la transición verde.

Sus Gobiernos, ha recalcado, siguieron esa ruta a pesar de que desde sectores conservadores les advertían de que no serían útiles, pero les ha demostrado que estaban equivocados. "Nuestras políticas funcionan y van destinadas a la gente común porque la justicia social no es el enemigo del crecimiento económico", ha manifestado.

Ante las crisis inflacionarias provocadas por la guerra de Rusia en Ucrania y ahora el conflicto en Oriente Medio, Sánchez ha defendido medidas intervencionistas como el subsidio del transporte público, la reducción de impuestos a los alimentos y la energía o los impuestos extraordinarios a la banca y las empresas eléctricas. "Porque los que tienen más, tienen que contribuir más", ha enfatizado.

Estas políticas, dice, han situado a España como uno de los países del mundo que ha crecido más rápido en los últimos años, mientras que el desempleo está en los niveles más bajos de las últimas dos décadas.

Por otro lado, ha asegurado que "la migración ha hecho a España más fuerte" en términos económicos, sociales y culturales, defendiendo que los inmigrantes trabajan en las empresas, contribuyen a la financiación pública y contribuyen a mantener el Estado del Bienestar.

"La migración nos hace un país mejor, sin duda", ha recalcado, señalando que estos trabajadores deben tener salarios decentes, una vivienda accesible, buenos servicios públicos así como "seguridad, dignidad y futuro".

MAMDANI

De su lado, Mamdani ha hecho un prolongado elogio de las políticas de Sánchez, en concreto del aumento del salario mínimo, que a su juicio envía el mensaje a los trabajadores de que su trabajo y su dignidad "importan".

"Ese compromiso con la dignidad de las personas que trabajan nos guía a todos aquí esta mañana y ha guiado el trabajo del primer ministro Sánchez", ha indicado, haciendo hincapié en la ampliación del permiso de paternidad aprobado por el Ejecutivo.

También ha aplaudido la prohibición de las terapias de conversión a personas homosexuales y el apoyo de Sánchez a Palestina, así como su reconocimiento como estado.