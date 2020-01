Sánchez no comparte los temores de Oramas por ver a Podemos en el Gobierno y le pide que se piense su 'no'

Publicado 04/01/2020 19:58:06 CET

La diputada nacionalista responde que, siga o no en CC, siempre mantendrá la "coherencia" de votar "lo mejor para los ciudadanos"

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho no compartir los "temores" que viene expresado la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, sobre el Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos y le ha animado a que se piense el rechazo a su investidura, con el que se desmarcará de la abstención decidida por la Ejecutiva de su partido.

Durante su réplica a los integrantes del Grupo Plural, del que forma parte CC, Sánchez ha lamentado el 'no' de Oramas, un voto que, según ha apuntado, se suma a los de la "ultraderecha" y los "antisistema".

Y le ha querido dejar claro que "en el Estado cabe la bilateralidad" tras las críticas que la nacionalista canaria ha vertido contra el acuerdo firmado por el PSOE con Esquerra Republicana (ERC), puesto que lo considera una "ofensa" para el resto de comunidades autónomas. "El Estatuto de Canarias también reconoce la figura de la bilateralidad y no sé por qué tiene esos resquemores", ha apuntado.

El presidente ha destacado que en estos 17 meses en los que lleva al frente del Ejecutivo se han hecho cosas "muy importantes" para Canarias y ha citado, en concreto, las soluciones que se pusieron encima de la mesa para resolver la crisis abierta tras la quiebra de Thomas Cook y que los canarios así se lo han reconocido al PSOE en las cinco citas con las urnas del último año.

"VOTAR 'NO' NO ES VOTAR CON VOX"

Así las cosas, Sánchez ha insistido en pedir a la representante de CC que reconsidere su posición y pase del bloqueo a permitir que la legislatura "eche a andar". "El PSOE se ha entendido en muchas ocasiones con CC y tenemos todavía tiempo de aquí al martes para reflexione sobre las consecuencias que puede tener su voto contrario", ha dicho.

Sin embargo, en su turno, Oramas ha pedido a Sánchez que la "respete" por sus años de servicio al país en los que, según ha recalcado, ha apoyado más a los gobiernos del PSOE que del PP, y porque no votar su candidatura "no es votar con Vox".

La nacionalista canaria ha subrayado que "nunca" tuvo miedo al PSOE y, de hecho, fue la única que apoyó su fallido acuerdo de investidura con Ciudadanos en 2016, pero ha insistido en que no puede respaldar un Gobierno con Unidas Podemos, "unos compañeros de viaje" de los que ha recordado que el propio Sánchez dijo cosas "mucho más duros" que ella hace solo un mes.

SÁNCHEZ LE PIDE NO DUDAR DE SU "COMPROMISO CON ESPAÑA"

Y, visiblemente emocionada, ha apuntado que, "esté o no esté" en Coalición Canaria, mantendrá la coherencia que le ha caracterizado siempre de votar siempre "las cosas que son buenas para los ciudadanos". "Pero los que hoy no apoyamos (su candidatura) si somos la extrema derecha ni fascistas, sino gente que discrepamos", ha reiterado.

En su contrarréplica, Sánchez ha pedido a Oramas que no dude de su "compromiso con España" y le ha insistido en que reconsidere su voto contrario porque no cree que sus posturas sean tan "insalvables" y porque hoy por hoy no hay otra alternativa posible al Gobierno de coalición.

"No creo que nosotros no podamos entendernos y compartir camino, pero para hacerlo necesitamos un Gobierno", ha señalado el presidente, insistiendo a Oramas en que reflexione. "Nunca ha eludido la responsabilidad en su carrera política y apelo a su razón", ha zanjado.

SÁNCHEZ PROMETE NO DEFRAUDAR A NC

De su lado, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha justificado su respaldo a la investidura en la necesidad de poner fin al bloqueo y de esquivar unas terceras elecciones que serían "inaceptables", según el propio Sánchez.

Quevedo también ha defendido el "exigente" pacto que, según ha dicho, su partido ha sellado con el PSOE no para obtener "ningún privilegio" sino para evitar que los intereses de Canarias sean "irrelevantes" y para que se reconozcan los derechos de la comunidad que goza de la "máxima singularidad territorial del Estado".

Tras criticar que "parte del discurso de la política española" se haya convertido en un "concurso de disparates", el diputado canario ha mostrado su voluntad de que ese acuerdo entre ambos partidos "se cumpla" poniendo fin a los "incumplimientos con Canarias" de los gobiernos anteriores.

"Tenemos la voluntad de que las cosas se hagan bien, de que esto funcione y de que se demuestre la viabilidad de una política distinta. Los canarios siempre tenemos la mosca detrás de la oreja, pero confío en que no nos defraudemos mutuamente", ha apuntado Quevedo.

En la misma línea, Sánchez se ha comprometido a "dar respuesta y no defraudar" la agenda canaria puesta sobre la mesa por los de Román Rodríguez a los que ha agradecido su respaldo en la investidura.