Sánchez no tiene en sus planes pactar con Cs y Casado le avisa: tenga cuidado con Otegi, experto en secuestrar

Actualizado 24/04/2019 8:25:46 CET

Rivera acusa a Sánchez de pactar con los que quieren liquidar el país e Iglesias quiere estar en un gobierno de coalición con el PSOE

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así te hemos contado el debate en directo

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy, durante su intervención en el debate electoral de Atresmedia, que no tiene entre sus planes pactar con Ciudadanos, mientras que Pablo Casado le ha advertido de que tenga cuidado con Arnaldo Otegi, que ha ofrecido sus votos al PSOE, y es un "experto en secuestrar".

El debate de hoy, el segundo de los líderes en la campaña electoral, ha comenzado con los candidatos respondiendo a las preguntas de los moderadores sobre los pactos electorales.

El primero en abrir el fuego ha sido el candidato socialista, quien ha respondido que "no entra" en sus planes pactar con un partido que le ha puesto un "cordón sanitario". Por el contrario, ha apostado por un Gobierno del PSOE con independientes de prestigio que camine hacia la convivencia y la limpieza en el ejercicio del poder.

Pero Pedro Sánchez también ha lanzado una advertencia y es que "se olvida" que antes del día 29 de abril está el 28, es decir, el día de las elecciones. "Si suman las dos derechas con la ultraderecha van a hacer lo que en Andalucía", ha avisado y acto seguido ha reclamado que se concentre todo el voto posible en el PSOE.

CASADO GOBERNARÍA CON Cs AUNQUE NO FUERA LA FUERZA MÁS VOTADA

Pablo Casado, por su parte, ha acusado a Pedro Sánchez de haberse convertido en una "muñeca rusa, en una matriosca", en la que están Podemos, JxCat, ERC y Bildu. Con relación a esta última formación, ha recordado que su líder, Arnaldo Otegi, ha ofrecido su apoyo al PSOE y le ha lanzado una advertencia a Sánchez sobre lo que le puede pedir a cambio del voto el líder de la izquierda abertzale: "Otegi es una persona experta en secuestrar y sabe pedir rescates a cambio de todo, de los votos".

Al ser preguntado si está dispuesto a gobernar aunque no sea la fuerza más votada, tras su afirmación de que el pilar de la regeneración democrática es que gobierne el que gane, Pablo Casado ha venido a decir que sí lo hará ya que planteó una reforma electoral para que gobernase el partido más votado y ninguna fuerza política le apoyó. "No vamos a salir al ring con una mano en la espalda", ha exclamado.

Según ha afirmado, el PP es el único partido que no ha pactado con Pedro Sánchez, mientras que Podemos y Ciudadanos sí lo han hecho. Por eso, ha añadido, "Pedro Sánchez no ha querido un cara a cara, porque somos la única alternativa a su gobierno".

Sí ha recordado que su partido ofreció a Ciudadanos que fueran juntos al Senado antes de que se cerraran las mesas electorales, pero se ha lamentado de que José Manuel Villegas les diera "un portazo" porque han desaprovechado la oportunidad de "aunar esfuerzos".

Pero sí ha dicho que "ahora, para formar gobierno", estará "encantado de dar cabida a partidos constituiconalistas como en Andalucía". En este sentido, ha señalado que el acuerdo puede ser de Legislatura, de investidura o de Gobierno, pero por lo que apuesta es por dar "estabilidad" y ha criticado que "por culpa" del PSOE y los partidos de la moción España lleva dos años en la "mayor inestabilidad". "Nunca han mandado tanto en España los independentistas y los batasunos", ha exclamado.

No obstante, no ha querido entrar a responder si pactará con Vox en caso de que necesite a este partido para gobernar, como en Andalucía: "Habrá que preguntarselo a Vox, yo me presentaré a la investidura y quien quiera apoyar ese proyecto lo hará".

RIVERA INSISTE EN UN PACTO CON EL PP PARA GOBERNAR

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha sido preguntado por qué no dice claramente qué hará con relación a VOX, es decir, si pactará o no con ellos y en cambio sí ha dicho que no apoyará a Pedro Sánchez.

El líder de la formación naranja ha respondido que ha adoptado esa decisión con relación a Pedro Sánchez porque está gobernando con los que "quieren liquidar el país". "Con esos no voy ni a la vuelta de la esquina", ha exclamado antes de señalar que en Andalucía su formación política ha realizado una coalición con el PP y en el Gobierno de esa comunidad autónoma "no hay otro partido".

Así que, en relación con VOX ha señalado que tendrá que decidir el PP si en la investidura quieren preguntar a otro. No obstante, ha insistido en tender la mano a los populares porque considera que son los únicos que pueden formar una "coalición de gobierno" y enviar a Pedro Sánchez, a Torra y a Iglesias a la oposición. En su opinión, hay una "emergencia nacional" y él es el "único que dice claramente la preferencia" de Gobierno que tiene.

IGLESIAS: CUIDADO, SE PUEDE ENTRAR COMO PAPA Y SALIR COMO CARDENAL

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido preguntado si va a exigir a Pedro Sánchez formar parte del Gobierno como condición para apoyarle en caso de que sumen ambos partidos.

"Vamos a ver quien gana. Hay que ser prudentes, porque a veces quien entra como Papa sale como Cardenal", ha respondido el líder morado quien a renglón seguido, ha admitido que sería bueno que se pongan de acuerdo porque las elecciones, ha dicho "no van solo de vencer, sino de convencer" y ha puesto los ejemplos de Inés Arrimadas o de Susana Díaz, que ganaron en Cataluña y Andalucía y no han podido gobernar.

En este sentido, considera "sensato" decir que el próximo gobierno será de "coalición" y ha pedido también ser "honestos", refiriéndose a Pablo Casado, quien había dicho previamente que era el único que no había pactado con Pedro Sánchez. Le ha recordado que PP y PSOE sí pactaron, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

También ha recriminado a Rivera que descarte un acuerdo con el PSOE y ha puesto en duda que luego lo lleva a la práctica, porque dijo que no pactaría con Sánchez ni con Rajoy y luego pacto primero con uno y luego con el otro. Y lo mismo sucedió, ha dicho, en Andalucía cuando afirmó que no permitiría la investidura de Susana Díaz y luego la apoyó.

"Hay que ser honestos y decir con quien se va a pactar y que Pedro Sánchez diga que no descarta gobierno con Cs", ha remachado.

Ante la insistencia de la pregunta de si reclamará ministros de Podemos, ha vuelto a responder que lo primero será acordar un programa antes de hablar de ministerios, no obstante no ha descartado esta opción y ha pedido que España se parezca a Europa.