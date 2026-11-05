Sánchez pide explicaciones a Feijóo por las acusaciones de Koldo García y el PSOE estudia acciones legales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las acusaciones lanzadas por el exasesor ministerial Koldo García, que aseguró que el abogado del PP le ofreció un millón de euros por información contra el Ejecutivo, según han publicado algunos medios.

En la rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, el jefe del Ejecutivo ha señalado que "ante estas acusaciones tan graves Feijóo tendría que dar alguna explicación" del mismo modo que los 'populares' les suelen pedir a ellos que rindan cuentas.

Además, el PSOE está estudiando emprender acciones legales para que se investigue esta cuestión, según han indicado fuentes socialistas, después de que García, exasesor del exministro José Luis Ábalos en Transportes asegurara que pactó el pago de su defensa y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Sánchez.

Aunque fuentes del PP aseguraron que es "absolutamente falso" en las filas socialistas consideran que esta respuesta es insuficiente y reclaman que Feijóo se pronuncie personalmente.

El PP exige al Gobierno explicaciones todos los días, se quejan en Moncloa, al más alto nivel y pidiendo dimisiones de manera habitual y por tanto consideran que ahora deben responder con el mismo nivel de exigencia.

En el Ejecutivo consideran que se trata de acusaciones "muy graves" contra el PP, según las cuales el principal partido de la oposición, por persona interpuesta, habría podido influir en el testimonio judicial de una persona con el objetivo de derrocar al Gobierno. "Alguna explicación tendrán que dar", reclaman.