Sánchez pide a Feijóo la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde de Móstoles por el caso de acoso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles en el Congreso que los españoles están "hartos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha avisado que serán ellos los que le "corten sus carcajadas cada vez que haya elecciones". El jefe del Ejecutivo le ha atacado entonces con el presunto caso de acoso en Móstoles y ha pedido la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde de ese municipio, Manuel Bautista.

"Usted ha venido dando lecciones reiteradamente frente al acoso sexual. Están todavía a tiempo de exigir la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde de Móstoles. Si no, dejarán de dar lecciones y darán vergüenza", ha espetado Sánchez a Feijóo durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la primera de este 2026.

Tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles, que se dio de baja en el partido en octubre de 2024 alegando "la falta de amparo" que había tenido, el PP madrileño --por boca de su secretario general, Alfonso Serrano--, ha asegurado que el alcalde cuenta con "todo el respaldo" del partido y ha defendido que no se puede "condenar" a alguien "sin pruebas".

FEIJÓO A SÁNCHEZ: "LOS ESPAÑOLES ESTÁN HARTOS DE USTED"

En la sesión de control al Gobierno del Congreso, después de más de seis horas de debate previo sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), Feijóo ha afirmado que los españoles "están hartos" de Pedro Sánchez, al que ha avisado que serán ellos los que le "corten sus carcajadas cada vez que haya elecciones como ya están haciendo", en alusión al desplome del PSOE en las elecciones extremeñas y aragonesas.

A renglón seguido, Feijóo ha enumerado las "cuatro irresponsabilidades" que, a su juicio, ha cometido Sánchez en el mes de enero, empezando por el acuerdo con ERC en materia de financiación autonómica. "Yo no distingo a los españoles. Eliminaré la propuesta de financiación que ha pactado con el independentismo. Entre el independentismo y más médicos para el Sistema Nacional de Salud, más médicos", ha enfatizado.

Además, ha garantizado que él no va a "devaluar" ser ciudadano español. "Voy a parar la regularización masiva de todos los inmigrantes irregulares que usted quiere hacer", ha aseverado, cosechando un aplauso de los suyos.

El líder del PP ha indicado que no va a "confundir los necesitados con los aprovechados" y "los okupas se irán fuera". Y en cuarto lugar, ha proseguido, seré "un gobernante responsable": "Entre dedicar 30 millones a la investigación contra el cáncer o a pagar un programa de su televisión, la investigación contra el cáncer".

Ante el alboroto en la bancada del Grupo Socialista, Feijóo ha dicho a los diputados del PSOE: "¡Síganse riendo! Yo salgo a la calle, este señor no puede", en alusión a Sánchez. Según ha añadido, el presidente del Gobierno "puede reírse de los españoles" pero "serán ellos los que le corten las carcajadas cada vez que haya elecciones". "Cuando la gente le reemplace a usted, España volverá a tener un gobierno", ha dicho al jefe del Ejecutivo.

SÁNCHEZ PRESUME DE TENER UN GOBIERNO "RESPONSABLE"

En su turno, Sánchez ha presumido de tener un Gobierno "responsable" que "da la cara". "Y un Gobierno responsable es también demostrar con hechos cuál es el resultado de nuestras políticas", ha exclamado.

En este punto, ha indicado que tienen "por primera vez en 17 años una tasa de paro que está por debajo del 10%" y hay "22,5 millones de personas ocupadas y trabajando", al tiempo que "el 40% del total de creación de empleo en Europa se crea en España".

Sánchez ha subrayado que un Gobierno responsable plantea a los grupos parlamentarios "horizontes de futuro que son fundamentales para la seguridad y la prosperidad", como un acuerdo frente a la emergencia climática.

Dicho esto, ha reprochado al PP que en el Parlamento Europeo "se aliara con la ultraderecha para votar en contra de la reducción de gases de efecto invernadero al año 2040 al 90%" cuando el "Partido Popular Europeo votó a favor junto con la familia socialdemócrata". "¡Vergüenza, señor Feijóo, vergüenza de que ustedes se unan también en esto con la ultraderecha!", ha exclamado Sánchez.

Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que ser responsable es "hablar de lo que habla la gente". "Y lo que habla la gente es que se necesita legislar las redes sociales para acabar con el odio, el bulo, la desinformación y la violencia. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyarlo? ¿O van a seguir la línea que les marca el señor Abascal y la ultraderecha?", ha preguntado a la bancada del Grupo Popular.

Como ejemplo de oposición responsable, Sánchez también ha echado en cara al PP que votara en contra del decreto de escudo social que incluía las revalorización de las pensiones y ha pedido a Feijóo "un mínimo de consistencia".