(I-D) El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), algo a lo que el candidato socialista a la reelección ha accedido: "Si yo tengo que pedir disculpas y perdón a las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y de Urda, por supuesto que se lo pido. Porque es un dolor que me llevaré conmigo".

Feijóo ha aprovechado el bloque sobre servicios públicos del 'cara a cara' electoral, para recriminar a Sánchez que no hubiera hablado de los 115 muertos provocados en esos dos siniestros y sobre todo para reprocharle que, dos días después del funeral por los fallecidos en Urda, al que no acudió, se fuera "a un mitin del PSOE a ponerse a bailar".

"Una pregunta, señor Sánchez, si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se podría bailar a las 48 horas?", le ha soltado el aspirante del PP a La Moncloa, quien le ha reiterado la pregunta después de las disculpas de Sánchez, provocando la queja del presidente.

HAY QUE DECIR LA VERDAD, NO COMO EL PP

"Déjeme terminar, por favor. Me ha dicho si pido perdón o no, y yo le estoy diciendo que sí, que me hago cargo. Y lo que tiene que hacer un gobierno es precisamente es decir la verdad. Algo que ustedes no han hecho cuando han gestionado crisis", ha replicado Sánchez, mentando los casos del accidente del Metro de Valencia, o del Yak 42.

Y también ha hecho la primera mención a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para referirse a lo sucedido "con los mayores en las residencias durante la pandemia de la Covid-19". "Por tanto, lecciones las justas", ha zanjado Sánchez.