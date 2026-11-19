Pedro Sánchez anuncia la creación de un bono deporte de 200 euros para jóvenes de 18 a 25 años. - RED X

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado hoy el voto en las elecciones del próximo 29 de noviembre con el anuncio de un bono joven de deporte de 200 euros al año.

Este #29N, ¡todo el mundo votando! 🔥



200€ en un nuevo Bono Deporte para que nada te frene. No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral. 🏀 #LaFuerzaDeLaGente 🌹 pic.twitter.com/0bKlX8W2mP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2026

Así lo ha anunciado en un video colgado en su cuenta de la red X, en el que aparece ataviado con una camiseta del equipo del Estudiantes, al que perteneció en su juventud, con el número 14.

"Si tienes entre 18 y 25 años tengo una propuesta para ti, el bono joven de deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", anuncia el candidato socialista a la presidencia del Gobierno sosteniendo un balón de baloncesto en la mano.

"Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, todo el mundo votando", concluye mientras suena una canción que repite la misma frase.

En el texto del apunte de su cuenta en la red X Pedro Sánchez afirma que se está marcando un triple con su programa electoral. Este último no incluía esta medida de manera específica y solo decía genéricamente que se reforzaría el bono cultural.