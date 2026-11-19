Archivo - (Foto De ARCHIVO) (Foto De ARCHIVO)Una Empleada Trabaja En Una Oficina De La Agencia Tributaria- MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

A menos de dos semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026, las cinco principales formaciones políticas de ámbito nacional -Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Vox, Frente Amplio y Podemos- han definido sus programas en materia tributaria.

A continuación se recogen las propuestas fiscales de los principales partidos según sus programas electorales.

IRPF: REBAJAS FISCALES FRENTE A SUBIDAS PARA LAS RENTAS MÁS ALTAS

PSOE: Plantea elevar progresivamente la tributación de las rentas del capital -rendimientos del capital mobiliario- a partir de los 50.000 euros, hasta alcanzar un tipo máximo del 35% para las ganancias superiores a 300.000 euros, y mantiene sin cambios los dos primeros tramos (19% hasta 6.000 euros y 21% hasta 50.000 euros).

Para las rentas medias y bajas propone activar una deducción estatal vinculada a episodios de subida de precios. Además, asegura que los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) no tributarán.

PP: Formula una rebaja fiscal centrada en las rentas medias y bajas, mediante la deflactación de la tarifa del IRPF para corregir los efectos de la inflación y la subida de impuestos que esta conlleva.

En concreto, propone reducir el IRPF de los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante los cuatro primeros años en que paguen este impuesto, con una rebaja que será del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto.También plantea simplificar el impuesto.

Vox: Plantea una reducción generalizada de impuestos y tasas y una simplificación de los tramos del IRPF, con una rebaja progresiva del tipo impositivo para cada contribuyente o unidad familiar en función del número de hijos, así como deducciones reforzadas para residentes en zonas en riesgo de despoblación.

Frente Amplio: Propone bajar el IRPF a las rentas del trabajo de hasta 27.000 euros y equiparar la tributación de las rentas del capital (ahorro) con la escala aplicable a las rentas del trabajo, con el fin de aumentar la progresividad del impuesto sobre los ingresos financieros y patrimoniales.

Según su programa, el SMI no tributaría y la rebaja del IRPF sería decreciente hasta los 27.000 euros. Prevé ampliar el número de tramos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales y elevar progresivamente los tipos marginales hasta alcanzar el 52% para rentas desde 300.000 euros.

Podemos: Propone que las rentas de más de 100.000 euros anuales tributen al 47% y las superiores a 300.000, hasta el 55%. Al mismo tiempo, plantea reducir el tipo del primer tramo al 18%.

También defiende eliminar las desgravaciones en el IRPF por la suscripción de planes de pensiones privados, la exención del IBI de la Iglesia Católica y acabar con el régimen fiscal de las Socimis.

GRANDES FORTUNAS: MANTENER EL IMPUESTO FRENTE A SU ELIMINACIÓN

El impuesto a las grandes fortunas se creó en diciembre de 2022, y España es uno de los tres países europeos que lo aplican, junto con Noruega y Suiza, según Tax Foundation. PSOE, Podemos y Frente Amplio abogan por mantenerlo. Por contra, el PP plantea eliminarlo.

PSOE: Apuesta por impulsar la creación de un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas, como pieza central de una fiscalidad internacional. Para lograrlo, reforzará la cooperación tributaria multilateral y la alianza fiscal con el Sur Global.

Frente Amplio: Pide implantar un impuesto a los ultrarricos y reformar el impuesto a las grandes fortunas para garantizar que los patrimonios de más de un millón de euros paguen como mínimo el 2%, con un aumento de 3 puntos a partir de los 50 millones.

También contempla la Tasa Zucman, un impuesto estatal, permanente y finalista del 3% anual sobre el patrimonio neto individual que supere los 50 millones de euros. Creará un impuesto estatal sobre las grandes herencias, de más de un millón de euros, y limitará las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero.

Podemos: Plantea crear un impuesto para las grandes fortunas, con el fin de recaudar un 1% del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva. También propone eliminar la llamada 'Ley Beckham', que permite a los trabajadores desplazados a España tributar en el IRPF a un tipo fijo del 24% durante un máximo de seis años, para rentas de hasta 600.000 euros anuales.

SOCIEDADES: REBAJAS PARA LAS PYMES Y MAYOR CARGA PARA LAS GRANDES EMPRESAS

PSOE: Propone aplicar un recargo en el Impuesto de Sociedades a las empresas cotizadas cuyo primer ejecutivo perciba una retribución superior a 100 veces la mediana salarial de su plantilla.

Además, contempla reforzar la fiscalidad sobre las grandes empresas tecnológicas y el sector de la inteligencia artificial, como complemento al impuesto sobre determinados servicios digitales.

PP: Plantea reducir las cargas administrativas y fiscales que soportan las empresas y los autónomos, especialmente las pymes, con atención particular a las empresas con pérdidas y a aquellas que incrementen el promedio de trabajadores con contrato indefinido en su plantilla.

También aboga por una revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y empresas emergentes.

Vox: Propone reducir el tipo del Impuesto de Sociedades para dinamizar la economía y reforzar los incentivos fiscales a la innovación empresarial. Plantea además bonificaciones fiscales para las empresas que fomenten la conciliación y ofrezcan descuentos a las familias.

Frente Amplio: Pide un tipo mínimo real del 20% en Sociedades para las grandes empresas. También propone que las empresas con 50 o más asalariados paguen un 0,45% de la masa salarial bruta del ejercicio anterior para financiar la construcción pública de vivienda.

Quiere restablecer el gravamen especial del 1,2% sobre la cifra de negocios de los grandes operadores y de las empresas energéticas que actúan en España. Propone también un gravamen sobre los márgenes excesivos en alimentación.

Creará un gravamen estatal para las empresas con una facturación superior a 50 millones de euros cuyo beneficio crezca mientras los salarios de su plantilla se queden atrás.

Podemos: Eliminará los "privilegios fiscales" de las grandes corporaciones en el Impuesto de Sociedades y bajará este impuesto a las pymes. Plantea establecer un mínimo del 15% sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos.

También propone un impuesto a las grandes empresas por contaminar. Además, pondrá fin al régimen fiscal de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y de la tributación de sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (Socimi).

Propone asimismo un impuesto a la banca que aumente en 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en este impuesto. Plantea, además, que "al menos el 50%" de los beneficios de la gran banca revierta en las arcas públicas.

GRAVÁMENES A LAS OPERACIONES EN BOLSA Y LOS MERCADOS FINANCIEROS

PSOE: Plantea duplicar la 'tasa Tobin' -impuesto aplicado a la compra de acciones de grandes cotizadas españolas-, del 0,2% actual al 0,4%, siempre que cuenten con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros.

Frente Amplio: Propone ampliar el impuesto sobre las transacciones financieras a la renta fija privada (0,1%), las acciones (0,2%) y los derivados financieros (0,3%), para desincentivar las operaciones financieras especulativas.

Podemos: Plantea un impuesto sobre transacciones financieras especulativas que grave las ventas brutas en el mismo día, y no solo las netas, e incluya otras operaciones distintas de la compraventa de acciones.

IVA: REBAJAS EN PRODUCTOS BÁSICOS Y GRAVÁMENES AL CONSUMO DE LUJO

PSOE: Propone garantizar que cualquier rebaja del IVA a bienes básicos se traslade a los precios, reforzando la CNMC. También contempla crear tasas específicas para el consumo de lujo con alta huella de carbono: gravarían los vuelos en jets privados, los billetes de avión en clase business con salida desde España y el amarre de megayates en puertos deportivos.

PP: Propone reducir de forma temporal el IVA de los alimentos de la cesta de la compra, como carne, pescado y conservas.

Vox: Plantea rebajar tanto el tipo general como el reducido del IVA, con prioridad para los productos esenciales y de primera necesidad, y aplicar un IVA del 0% a la compra de la primera vivienda habitual de nueva construcción.

Propone además establecer un gravamen sobre las remesas de dinero enviadas al extranjero.

Frente Amplio: Propone reformar el IVA para reducir los tipos de los productos de primera necesidad y los suministros básicos, así como de la energía, la peluquería y los servicios veterinarios. Los productos sin gluten tendrán IVA cero.

El IVA de la electricidad dependerá del consumo por persona: empezará en el 0% para los consumos más bajos, las personas en situación de vulnerabilidad y el autoconsumo, y subirá de forma progresiva en los tramos altos hasta el 21%.

Eliminará la exención del IVA a la enseñanza privada y la del Impuesto sobre las Primas de Seguros a los seguros sanitarios privados. Creará también un gravamen de solidaridad ambiental sobre el uso de aviones privados, yates y coches de lujo.

Podemos: Bajará el IVA al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y al 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) para los consumidores vulnerables. Impulsará, al mismo tiempo, una reforma de la directiva del IVA para establecer un recargo de 4 puntos a los artículos de lujo, lo que dejaría su IVA en el 25%. Asimismo, bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21% actual al 10%.

AUTÓNOMOS

PSOE: Propone facilitar el acceso al RETA, reconocer las cotizaciones acumuladas en mutualidades alternativas y reforzar la protección social y las futuras pensiones de los autónomos.

PP: Propone una tarifa cero de cotización durante el primer año de actividad para los nuevos autónomos y un sistema de aplazamiento automático que permitirá dejar de ingresar hasta tres cuotas mensuales al año sin efectos negativos sobre las prestaciones, siempre que se abonen en la regularización anual. También ampliará el plazo para hacer frente a las regularizaciones derivadas de las diferencias entre los rendimientos previstos y los reales.

Vox: Plantea establecer una cuota cero para los autónomos cuyos ingresos netos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y fijar una escala progresiva de cuotas a partir de 50 euros mensuales en función de sus ingresos.

Frente Amplio: Transpondrá la directiva europea del IVA franquiciado para autónomos y pequeñas empresas. Los que facturen menos de 85.000 euros anuales quedarán exentos de liquidaciones periódicas y solo tendrán que presentar una declaración informativa anual.

Podemos: Plantea establecer "cuotas justas" para las y los autónomos con el fin de evitar un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales.