Sánchez pide el voto al medio rural "en defensa propia" advirtiendo de que la derecha traerá "desigualdad"

Actualizado 25/04/2019 14:57:49 CET



Apela en Andalucía a los que nunca han votado al PSOE o no le consideran a él su candidato favorito, para frenar a "las tres derechas"

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones de próximo domingo, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves al "medio rural" que vote a los socialistas "en defensa propia", advirtiendo de que será el más perjudicado por las políticas de "desigualdad" de la derecha.

En un mitin en Alcalá la Real (Jaén) junto a la expresidenta andaluza Susana Díaz, Sánchez ha advertido de que la "revolución fiscal" que plantea la derecha será en realidad una "involución social" y que el medio rural será el más "damnificado" por la merma de ingresos públicos que supondrá.

Tal como hizo en los debates televisados, Sánchez ha incidido en que esa propuesta del PP supondrá rebajar impuestos "al 5 por ciento más rico" y generara una merma de recaudación de 18.000 millones de euros, una cifra que equivale a la totalidad del déficit de la Seguridad Social, "que pone en cuestión la sostenibilidad de las pensiones".

Frente a eso, ha defendido que el voto al PSOE es un voto en defensa de la cohesión social y territorial y la igualdad de oportunidades, frente a una derecha que quiere "un menor Estado del bienestar" para "consolidar la desigualdad de oportunidades".

Tras una campaña centrada en movilizar a los indecisos y al votante urbano, Sánchez ha puesto el foco en los votantes rurales, en un acto en la localidad jiennense de Alcalá la Real (22.000 habitantes), un 'feudo' socialista donde desde el inicio de la democracia se han sucedido solo alcaldes del PSOE.

El líder socialista ya había apuntado por la mañana dónde pondría el foco de su campaña este jueves, en una entrevista en TVE en la que ha acusado a Podemos y Ciudadanos de "hipocresía" por proponer una reforma electoral que restaría representación a las provincias menos pobladas.

UNA VICTORIA NO BASTA

Eso sí, también ha insistido en llamar a la movilización y a concentrar todo el voto en el PSOE para evitar que, incluso con una victoria socialista, termine gobernando la derecha.

De hecho, ha pedido el voto incluso "a los que nunca han votado al PSOE", no les "convence" o no le consideran a él su candidato "favorito", pero que ahora, "visto lo visto y escuchado lo escuchado", vean que los socialistas son los únicos de garantizar un gobierno "cabal".

Sánchez ha pedido al auditorio que les digan "a los jóvenes que voten por su futuro", a las mujeres "por la seguridad y por la igualdad" y a los mayores "por la estabilidad". A todo el que no quiera ver gobernando "a las tres derechas", ha resumido.

"Estamos muy cerca", ha dicho el candidato una y otra vez, "muy cerca" de "consolidar" lo que comenzó con la moción de censura: trabajar por una España de "justicia social, limpieza y convivencia", de recuperar la sanidad de la universalidad pública y eliminar los copagos farmacéuticos, de "reconocer nuevos derechos" de "dignidad" en el tránsito a la muerte, de revertir los recortes educativos o la reforma laboral y de no dar "ni un paso atrás en la defensa de la seguridad de las mujeres", según ha ido desgranando ante un auditorio de 400 personas.

"NO PODEMOS DAR NADA POR HECHO"

Sin embargo, también ha insistido en que no se puede "dar nada por hecho", porque los socialistas pueden encontrarse con una victoria el 28 de abril y, el 29, que haya un gobierno de la derecha: "Tenemos que ganar y gobernar". "No podemos vender la piel del oso antes de cazarlo, no vaya a ser que nos quedemos helados", ha resumido.

Por eso, ha llamado a "llenar las urnas". "Los españoles le van a quitar el cordón sanitario al PSOE ganando las elecciones", ha proclamado. Su objetivo, ha dicho, es una "enorme movilización" el domingo para hacer "una enorme moción de censura social" a la desigualdad, la corrupción y la confrontación territorial.

Sánchez ha reprochado a "la derecha" que haya abrazado "sin rubor" las posiciones de la "ultraderecha" en lugar de confrontarlas con argumentos. A su modo de ver, el único partido que mira al futuro es el PSOE, y España tiene "enormes posibilidades" si no opta por mirar al pasado y retroceder 40 años como, ha dicho, propone la derecha.