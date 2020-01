Sánchez presenta su coalición del "patriotismo social" frente a la España del bloqueo

Publicado 04/01/2020 12:48:17 CET

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha dedicado su primera intervención ante el Pleno del Congreso para hacer una encendida defensa del Gobierno de coalición con Unidas Podemos que aspira a presidir y al que ha bautizado como el Ejecutivo del "patriotismo social".

Consciente de la contradicción que supuso su aceptación de la coalición con Podemos y el pacto con ERC --los dos elementos de los que pretendió zafarse con la repetición electoral del 10 de noviembre-- Sánchez ha justificado la mayoría con la que previsiblemente saldrá elegido el martes 7 en que ésa ha sido la opción salida de las urnas, a pesar de que su preferencia fue siempre la de gobernar en solitario.

Pero los españoles votaron el 10 de noviembre repartiendo sus preferencias en hasta 19 formaciones políticas distintas, la mayor fragmentación del Parlamento conocida en la actual democracia que los políticos ahora tienen que "traducir en Gobierno, no en bloqueo", ha advertido.

"Nuestra obligación --ha incidido-- es buscar la mejor solución aquí y ahora", porque "no es aceptable la falta de solución", una actitud que ha reprochado al bloque de la derecha.

LOS TEMORES DE LA DERECHA, FINGIDOS

Sánchez ha cuestionado los temores expresados desde el bloque de la derecha respecto a las terribles consecuencias que traerá, a su juicio, la coalición con Podemos y el pacto con los independentistas. "Si son sentidos y no fingidos" sus "peores presagios" sobre el futuro de España no se entiende que "no muevan un dedo" para evitarlos, ha argumentado.

Y ha subrayado que en esa coalición "de la España que bloquea" hay grupos tan variopintos como la derecha, la ultraderecha, los antisistema y los "nacionalismos más intransigentes".

Tras recordar que en todas las citas electorales habidas en 2019, el PSOE siempre ha sido la fuerza más votada, a gran distancia del segundo, Sánchez ha expuesto los valores que orientarán al Gobierno de coalición y a detallar las principales medidas de su plan de acción.

Esos valores son los de la justicia social, con los que pretende reducir las "desigualdades lacerantes" que se acrecentaron con la crisis económica; la defensa de los servicios públicos entendida también como elemento de cohesión entre españoles; la libertad y la cohesión territorial, ha enumerado.

Sánchez se ha comprometido a gobernar "para todos los españoles, sean cuales sean sus ideas" y sólo se ha fijado un enemigo a batir: "las ideas extremistas" que se basan en la "injusticia", el "odio" y el "fanatismo", en una referencia implícita a lo que representa Vox a ojos de los socialistas.

El candidato ha hecho una invitación al diálogo a todos los partidos de la Cámara porque la ciudadanía podría entender, en su opinión, que las fuerzas políticas no lleguen a acuerdos, pero jamás comprenderían que ni siquieran lo intentasen. "Devolvamos la fe en la política", ha reclamado.

También ha defendido a la futura coalición como un Gobierno "activo, ejecutivo y resuelto" porque entiende que el peor error que un Ejecutivo puede cometer es "cruzarse de brazos" ya que está convencido de que "cuando no se abordan los problemas, empeoran".

A la hora de desgranar su programa de gobierno, Sánchez se ha detenido en algunas de las medidas que considera más significativas, como la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral o el compromiso de subir el Salario Mínimo Interprofesional al 60% de la media europea al final de la legislatura (hoy serían unos 1.153 euros al mes).

Como una de las medidas destacadas de defensa de los servicios públicos, ha prometido seguir avanzando en la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los cuerpos autonómicos, generalmente mejor retribuidos.

Ha anunciado que se prohibirán por ley futuras amnistías fiscales; se subirá el tipo efectivo del impuesto de sociedades a las grandes corporaciones, pero se le bajará a las pequeñas y medianas empresas, y ha confirmado el aumento en el IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros.

EL DINERO, MEJOR EN LO PÚBLICO

Y es que, a su modo de ver, "el dinero no siempre está mejor en el bolsillo de quien posee una fortuna, sino en las escuelas y bibliotecas, hospitales, pensiones, o en las comisarías y juzgados".

También ha anunciado un aumento de la inversión pública en I+D+i, cuotas más justas para los autónomos, mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en centros de investigación, una estrategia para luchar contra deslocalizaciones industriales y un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables.

Ha incidido en que la transición a una economía más sostenible que su Gobierno pretende seguir desplegando deberá atender a los sectores más afectados por esta reconversión. En este punto ha anunciado la creación del Instituto de Transición Justa, evolución del centro dedicado a asistir a las cuencas mineras.

Ayudas económicas para el vehículo eléctrico y un plan de fomento de los trenes de cercanías han sido otras de las medidas que ha destacado en el capítulo de lucha contra el cambio eléctrico.

Sánchez ha citado asimismo iniciativas contra la despoblación, como la apertura de oficinas en 20 comarcas para asistir a los ciudadanos y empresas que quieran instalarse allí o el servicio de transporte garantizado para todas las poblaciones con la cabecera de la comarca.

Se ha comprometido a aumentar el presupuesto público para la cultura de forma progresiva y, en el ámbito de la igualdad de género, ha apostado por el avance paulatino hacia la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Ha confirmado la modificación del Código Penal para que, en el consentimiento sexual, "sólo sí sea sí", se ha comprometido a "erradicar" la prostitución y ha anunciado medidas contra las agencias que facilitan la gestación subrogada a ciudadanos españoles.

En educación, ha prometido aumentar los recursos al sistema público hasta alcanzar la meta de una inversión del 5 por ciento del PIB; convertir la religión en asignatura voluntaria que no cuente para la media y dejar de financiar con fondos públicos los centros que segreguen a los alumnos por sexo.

Ha avanzado que esta legislatura será la de la universalización en el acceso a la educación de 0 a 3 años y que se revisará la política de tasas universitarias y de acceso a becas.

En materia de sanidad, ha prometido avanzar hacia la eliminación de los copagos farmacéuticos e ir incorporando en el sistema de sanidad público la atención bucodental.

Sobre pensiones, planteará un nuevo Pacto de Toledo que garantice su sostenibilidad y suficiencia, defenderá el aumento de las mínimas y las no contributivas y ha abogado por ampliar las de viudedad en parejas sin vínculo matrimonial.

Junto al incremento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, promete atajar el problema de acceso a la vivienda para los jóvenes con medidas para frenar las subidas abusivas del precio de alquileres en zonas tensionadas y con un plan estatal de financiación para vivienda destinada al alquiler.

En materia de regeneración democrática, ha anunciado una ley integral contra la corrupción y un Estatuto para proteger al denunciante, y reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para terminar con la limitación en el plazo para la instrucción de sumarios en procedimientos penales.

Sánchez ha confirmado su compromiso con una ley que regule la eutanasia, ha prometido impulsar las exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura y ha anunciado que el Gobierno auditará los bienes expoliados por el franquismo con el fin de devolverlos a sus legítimos propietarios, empezando por el Pazo de Meirás (A Coruña).

También ha anunciado medidas legislativas para la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia de forma "indebida" y una ley para las personas transexuales.