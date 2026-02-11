Sánchez presume de poner "freno" a Vox desde el Gobierno y dice que Feijóo pactará con Abascal "siempre que sumen"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha jactado este miércoles de que su Gabinete está actuando como "freno" y "dique de contención" de Vox y se ha mostrado convencido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pactará para gobernar los de Santiago Abascal, siempre que sumen escaños suficientes.

Así lo ha dicho Sánchez en su segunda intervención en el Pleno del Congreso replicando tanto a los grupos de izquierdas que le han pedido más medidas para combatir el ascenso de la ultraderecha como al PP y Vox.

Sánchez se ha dirigido a aquellos "grupos de izquierda" que de "manera ingenua o intencionada" sostienen que las políticas del Gobierno no son "del todo suficientes" y contribuyen al auge de la ultraderecha. "Mienten", les ha replicado.

Y es que, a su juicio, es justo al contrario y es su Gabinete el que "actúa de dique de contención contra la reacción" y le "pone freno" aplicando políticas contrarias a las que reclama Vox, frente a la "alfombra roja" que le despliega el PP.

RESPETARÁ AL PRESIDENTE QUE SALGA DE LAS ELECCIONES DEL 27

Para Sánchez, no hay duda de que el PP volverá a pactar con Vox "siempre que les dé la suma". "No es un problema de alianzas, sino de políticas, de si se está a favor de la gente o de las élites", ha aseverado, garantizando, eso sí, que él respetará al presidente que sea elegido tras las "generales de julio de 2027" porque será una "decisión democrática" de la ciudadanía.

El presidente ha insistido en que desde hace años hay una operación político-mediática para "blanquear" a Vox y ha cargado contra quienes han equiparado al partido de Abascal con Sumar o Unidas Podemos para defender que tan legítimo es que el PP gobierne con Vox como que lo haga el PSOE con estas formaciones de izquierdas.

Para Sánchez, esa equiparación es injusta porque supone poner al mismo nivel a la ultraderecha y al Partido Comunista de España. "No es justo, coherente, ni veraz situar a quienes jalearon y defienden el golpe de Estado de 1936 con quienes pagaron con la vida, el exilio y la represión" su lucha por la democracia y contra el franquismo.

PP, VOX Y SALF "SON LO MISMO"

En este punto, ha recriminado a Feijóo que su grupo haya invitado a su campaña en Aragón a un grupo musical que reivindica "volver al 36", en referencia a 'Los meconios' y al comunicador Vito Quiles, al que las administraciones 'populares' "pagan con dinero público". "Todo esto demuestra que PP, Vox y Se Acabó la Fiesta son lo mismo en el fondo y en la forma", ha sentenciado.

Según Sánchez, Feijóo "forzó un congreso" del PP antes del verano para "reafirmar el liderazgo de alguna manera en entredicho de Feijóo", su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, reconoció que no tendrían problema en poner a Abascal en una Vicepresidencia del Gobierno y al día siguiente su portavoz y tuvo que ser matizada por el secretario general, Miguel Tellado, que negó que fueran a gobernar con los de Abascal.

"Hoy ya dicen que, por supuesto, van a poder gobernar con Vox", ha destacado, mostrando su preocupación por el "muy alto precio" que está convencido pondrá Abascal para pactar con el PP en Aragón, Extremadura o dónde sea. Y ha mencionado, en concreto, el fin del llamado 'pacto verde', lo que juzga "un atropello" teniendo en cuenta los estragos que está provocando el cambio climático por ejemplo con borrascas tan agresivas como las que se han sufrido estos días.

Y ha finalizado recordando al PP que entre el "original y la copia" la gente "se queda con el original". "Pero allá cada cual. El Gobierno continuará trabajando para la clase media y trabajadora todos los días de la legislatura y aspira a revalidar una mayoría parlamentaria más amplia para continuar avanzando durante los próximos cuatro años", ha concluido.