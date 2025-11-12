Sánchez proclama que privatizar servicios públicos también es corrupción y hace un "daño tremendo" a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el Peno del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en el Pleno del Congreso que recortar servicios públicos o privatizarlos a cambio de determinados favores también es corrupción, y aunque no sea ilegal, causa un "daño tremendo" al país.

En su comparecencia en el Congreso, Sánchez ha subrayado que, además de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al PP, "la corrupción en nuestro país adopta muchas formas, muchas formas".

"A veces son cargos públicos que cobran mordidas por cosas ilícitas, a veces son comisionistas que cruzan la frontera de la ley, y a veces son partidos políticos que recortan, que privatizan los servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro", ha relatado.

Y aunque esta última forma de corrupción no sea ilegal, "desde luego es absolutamente inmoral y hace un daño tremendo a la mayoría" del país y lo sufren los ciudadanos en las listas de espera, las aulas o los hospitales masificados.