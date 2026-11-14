Sánchez protagoniza un vídeo en el que relata la historia de Teresa para poner en valor el 'decreto Maricarmen'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Eduardo Sanz / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lanzado este sábado un vídeo electoral en el que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, relata la historia personal de Teresa para destacar las bondades del conocido como 'decreto Maricarmen' y dejar claro que no da igual quién gobierne España a partir del próximo 29 de noviembre.

"Quieren hacerte cree que da igual quién gobierne este país, pero a Teresa sí que le importa", comienza la cinta en la que Sánchez cuenta la historia de una anciana que lleva viviendo de alquiler casi 40 años en un piso donde crió a su familia y por el que ha pagado religiosamente sin retrasarse "ni una sola vez".

El secretario general de los socialistas relata, sin embargo, que un día vendieron el edificio a un fondo de inversión, lo que provocó que Teresa recibiera una carta en la que se le advertía de que el alquiler le subiría al doble en unos meses, cuando venciera su contrato.

Enseguida, prosigue Sánchez, el edificio empezó a recibir a desconocidos con maletas debido a que las viviendas se habían convertido en pisos turísticos, mientras que Teresa pasaba las noches en vela preocupada por cómo podría pagar el doble por una casa que "cada día sentía menos suya".

"NO DA IGUAL QUIÉN GOBIERNE"

El desenlance de la historia da a entender que el PSOE gana las elecciones y, gracias a la aplicación de la Ley de Vivienda, los fondos ya no sólo no pueden expulsar a inquilinos de sus pisos ni duplicarles el alquiler, sino que los pisos turísticos ilegales comienzan a ser retirados del mercado.

El vídeo concluye de nuevo con la imagen de Sánchez reiterando el mismo mensaje del inicio, esto es, que "no da igual" quién gobierne a partir de los próximos comicios. "Así que cuando te digan que da igual quién gobierne, no da igual. Pregúntale a Teresa", dice el presidente.