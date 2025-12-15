Sánchez rechaza lecciones de PP y Vox tras el caso Salazar y asegura que "el acoso y la denuncia no tienen carné"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado lecciones del PP y Vox tras darse a conocer denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa y exmilitante del PSOE Francisco Salazar, y ha defendido que "el acoso y la denuncia no tienen un carné", pero que "la contundencia" contra el abuso "sí tienen unas siglas", las del PSOE.

En una rueda de prensa desde Moncloa para hacer balance de las medidas llevadas a cabo durante los últimos seis meses, el jefe del Ejecutivo ha reivindicando que "siempre" han sido los progresistas, y en particular el PSOE, "quien ha abierto camino" en los derechos de las mujeres, como el derecho a la interrupción voluntaria del aborto o la ley contra la violencia de género.

Sánchez ha admitido que el Gobierno ha cometido "errores, como todos", pero que su compromiso con el feminismo "es absoluto". Además, ha resaltado que el PSOE ha sido "la primera organización política" que ha afrontado el problema del acoso y de los abusos "con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia".

Al hilo, ha defendido la acción de su partido en la defensa de los derechos de las mujeres, como con el derecho a la interrupción voluntaria del aborto, la ley contra la violencia de género, la ley de paridad o la ley de igualdad salarial, entre otras medidas. También ha augurado que en un futuro saldrá adelante la abolición de la prostitución, de nuevo de mano del PSOE.

"Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres", ha proseguido.

PP Y VOX NO TIENEN PROTOCOLOS ANTIACOSO

En este sentido, ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por actuar "como si fueran torquemadas", a pesar de que "ellos mismos incumplen la legislación" que les obliga a aplicar protocolos contra el acoso sexual en sus organizaciones.

"Por tanto, cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres. Cero lecciones de una derecha y de una ultraderecha que siempre se aplica la misma ley, que es la ley del embudo", ha agregado.

Frente a ellos, ha defendido, el PSOE "ha sido el primero en poner en pie un protocolo" que lo que está haciendo es, ha asegurado, "dar cobertura, proteger" y actuar "de manera contundente y rápida" contra los casos supuesto acoso laboral o acoso sexual.

"Me gustaría humildemente que el resto de organizaciones políticas, en lugar de señalar al Partido Socialista de actuar como torquemadas, hagan lo propio y pongan en marcha este tipo de protocolos. Porque, insisto, el acoso no pertenece o no tiene el carné de un solo partido político", ha zanjado.

SER FEMINISTA "NO TE HACE INFALIBLE"

Sánchez ha defendido que "ser feminista, como es este Gobierno" y como lo es el PSOE, "no te hace infalible", aunque sí "marca la dirección de lo que debes hacer". Además, ha afirmado que si las mujeres socialistas están denunciando acoso es porque tienen canales habilitados para hacerlo con "seguridad" y "con total garantía".

"Hemos puesto a disposición de esas víctimas todo el apoyo jurídico que necesiten, si es que deciden finalmente interponer un recurso ante la Fiscalía", ha continuado, tras admitir "un fallo" en una de las denuncias que se plantearon contra Francisco Salazar y que posteriormente "se corrigió".

Sobre el exasesor de Moncloa ha dicho que se le cesó del gabinete de la Presidencia del Gobierno y de sus cargos en el PSOE "el mismo día en el que esto se dio a conocer" su presunto acoso a mujeres del partido.

Después de valorar que un "mal estructural" como el machismo "no se da solamente en los partidos", sino que también tiene cabida en empresas u organizaciones, ha recalcado que las denuncias no debilitan al PSOE, sino que lo que le debilitan son "las conductas machistas".

"Y por tanto, al actuar con contundencia, no mirando hacia otro lado, lo que estamos haciendo es fortalecer y hacer mejor a mi partido. Si somos feministas, lo somos con todas las consecuencias", ha agregado, indicando que "lo que no puede hacer ningún gobierno es cerrar los ojos o mirar hacia otro lado e imponer la ley del silencio".

En cambio, ha sostenido que ante la "lacra" del machismo hay que "mejorar protocolos, acompañar a las víctimas" y "perseguir estas conductas machistas y la connivencia con ellas".

Sánchez también ha agradecido la "labor" durante la crisis por las denuncias a Salazar de la secretaría de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y de la secretaría de Igualdad, Pilar Bernabé, así como del conjunto de la Comisión Ejecutiva Federal, "que ha gestionado esta crisis de una manera difícil, como no puede ser de otra manera".