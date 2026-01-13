Sánchez recibirá el lunes a Feijóo para hablar del envío de tropas a Ucrania aunque el PP quiere tratar más temas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en una reunión en La Moncloa en 2025. - PARTIDO POPULAR - Archivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el próximo lunes 19 de enero en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz.

Sánchez ha aceptado la fecha propuesta por el presidente nacional del PP para un encuentro en el que el jefe del Ejecutivo le "informará sobre la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno", según trasladan fuentes de Moncloa.

Además, según indican desde el Gobierno, Sánchez explicará a Feijóo "los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo", así como las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo para responder a ellos, algo que, sostienen, viene haciendo el Ejecutivo de forma regular en el Congreso y ante los medios de comunicación. Desde el PP habían trasladado su deseo de que la reunión sirva para tratar más temas.

Esta reunión abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, con la que el Gobierno pretende informarles de su intención de desplegar tropas en Ucrania una vez se consiga un acuerdo de paz con Rusia.

El pasado martes, Sánchez anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas cuando acabe la guerra.

Sin embargo, el líder del PP ya avisó este domingo que su formación no lo apoyará si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación. "Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advirtió.

CONTACTO ENTRE GABINETES EL LUNES

Este lunes los gabinetes de Sánchez y de Núñez Feijóo mantuvieron un contacto para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos, en el que el PP expresó su intención de que esa reunión sirva para hablar de más asuntos y no solo del envío de tropas a Ucrania, según han informado fuentes 'populares'.

Es más, el PP ha avisado que no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de "forma aislada" como, a su juicio, pretende con el envío de tropas, y pide someter "a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior", según las mismas fuentes.