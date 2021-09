Sánchez reclama un tratado internacional de pandemias y acceso universal a las vacunas

NUEVA YORK, 23 Sep. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido durante su estancia en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU, antes de volar a La Palma, la necesidad de impulsar ya un tratado internacional de pandemias, y de garantizar el acceso universal a las vacunas.

Así lo ha puesto de manifiesto en los diferentes actos en los que ha participado durante su estancia finalmente de un día en Nueva York, antes de intervenir ante el plenario de la ONU a última hora del miércoles y de volar de vuelta a La Palma para seguir gestionando las consecuencias de la erupción volcánica.

De la agenda de cuatro días que había diseñado inicialmente el Gobierno, solo se han salvado dos actos centrados en cómo dar respuesta a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, desde una visión global.

Uno de ellos ha sido el 'Encuentro Pathfinders' que había organizado precisamente el Gobierno de España en el Instituto Cervantes de Nueva York, en colaboración con Costa Rica, Sierra Leona y Suecia, centrado en la lucha contra la desigualdad y la exclusión en el marco de la recuperación económica tras la pandemia.

En él, Sánchez ha defendido, entre otras cosas, que "el mundo desarrollado" necesita dar una respuesta justa" a la necesidad de acceso a la vacuna. A este respecto, el presidente ha reivindicado que España ya se ha comprometido a donar entre este año y el que viene 30 millones de dosis, principalmente a países de América Latina, Caribe, el África Subsahariana y el Magreb.

"Como condición indispensable para empezar la recuperación pospandemia, se debe asegurar el acceso rápido y universal a las vacunas, independientemente del nivel de ingresos de los ciudadanos", ha afirmado, antes de señalar que España cuenta ya con más del 75% de la población vacunada.

En este punto, ha defendido que precisamente "el éxito de la campaña de vacunación española está basado en el acceso universal al sistema público de salud" que es, a su juicio, "una de las principales herramientas para asegurar la inclusión y la igualdad de oportunidades en cualquier sociedad".

Sánchez también ha asegurado que, si la pandemia ha dejado una lección importante, es que se necesita reforzar la respuesta a futuras pandemias, y por ello ha vuelto a reclamar un tratando internacional de pandemias.

Asimismo, ha defendido que ahora, tras esta gran crisis, "el mundo tiene la oportunidad de hacer una gran transformación hacia un futuro mejor, más verde, más justo y sin dejar a nadie atrás", tal y como después ha puesto de manifiesto en su intervención ante el plenario de la ONU.

El encuentro en el Instituto Cervantes ha contado con las intervenciones de los jefes de Estado y de Gobierno de Bangladesh, Irlanda y Nueva Zelanda, y líderes de organismos multilaterales, del sector privado y de la sociedad civil, como OXFAM. Asimismo, han participado referentes del mundo académico como el premio nobel Joseph Stiglitz, y del cultural, como el chef José Andrés y el actor Forest Whitaker.

Durante su intervención, Sánchez ha destacado asimismo que para el Gobierno, las tres claves para alcanzar la recuperación económica tras la pandemia son la transición ecológica, transformación digital e igualdad entre mujeres y hombres, tal y como se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este acto se han presentado además los resultados del informe realizado por la iniciativa 'Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies' sobre desigualdad e inclusión, de la que España es parte, y en el que han colaborado Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE y OXFAM.

El estudio plantea la necesidad de desarrollar un nuevo contrato social y señala que los países que han progresado lo han hecho gracias a políticas que mejoran la protección social, la vivienda y los salarios, que basan sus decisiones en la solidaridad y que combaten la corrupción.

"Podemos extraer dos lecciones de esta terrible pandemia: juntos somos más fuertes y, para lograr una recuperación económica mundial que sea inclusiva e igualitaria, no podemos dejar a nadie atrás", ha zanjado Sánchez.

Con motivo de su estancia en Nueva York, el jefe del Ejecutivo también ha participado en la cumbre virtual sobre la reconstrucción tras la pandemia, 'Ending the Pandemic and Building Back Better', organizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Su intervención ha consistido en un vídeo, en el que Sánchez ha avisado de que el fin de la pandemia depende de la capacidad de los países de "trabajar juntos y con espíritu de solidaridad", y ha vuelto a reivindicar los 30 millones de vacunas que España va a donar a través del mecanismo COVAX.