Sánchez reconoce el "despliegue importante" de Marruecos que ha evitado un nuevo asalto en Ceuta y Melilla

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido el "despliegue importante" que ha llevado a cabo Marruecos durante la jornada y que ha impedido que se produjera una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta y Melilla, que ha contrapuesto a las medidas insuficientes que adoptó Rabat para controlar la frontera a finales de julio.
En rueda de prensa en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, Sánchez ha vuelto a afirmar que "resulta claro que los mecanismos de control de frontera no fueron suficientes" el 30 y 31 de julio cuando más de 80.000 migrantes entraron en Ceuta, refutando que con ello esté enviando un mensaje más duro a Rabat de lo que había venido haciendo hasta ahora.
"No se trata de ser más duro o blando, se trata de ser eficaces", ha sostenido, reconociendo que no había entendido cómo se interpretaron sus palabras la víspera en una entrevista en la CNN, en la que dijo que Marruecos había fallado en el control fronterizo en Ceuta en julio y había reclamado "respuestas" al reino alauí.
En este punto, ha aprovechado para "valorar" públicamente el "despliegue muy importante de Policía (marroquí) tanto en la frontera de Ceuta como en la frontera de Melilla ante avisos que había en redes sociales sobre un intento de asalto nuevamente a estas dos ciudades autónomas".
"Esto también hay que reconocerlo, pero no solamente por parte del Gobierno de España sino también lógicamente por parte de otros actores políticos que son muy rápidos en criticar" al reino alauí "pero luego cuando efectivamente hay una respuesta pues no lo reconocen", ha defendido.
((Seguirá ampliación))