Sánchez recrimina a Abascal haber buscado "el protagonismo" el 12 de octubre a costa de las Fuerzas Armadas y el rey

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press



El líder de Vox insiste con la corrupción y se burla del presidente por posar "entre pequeño y nervioso" en la foto con Trump

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente, Pedro Sánchez, ha reprochado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, haber tratado de ser "el protagonista" del 12 de octubre, con su ausencia en la tribuna de autoridades durante el desfile militar y en la recepción en el Palacio Real, y a costa de las Fuerzas Armadas y Felipe VI.

"Ha tratado de ser protagonista el 12 de octubre, robándole el protagonismo a las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado", ha lamentado Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que Abascal declinara asistir el domingo a la parada militar con el resto de autoridades y a la recepción ofrecida por los reyes para no "blanquear" al jefe del Ejecutivo.

Durante su pregunta, Abascal ha asegurado que Sánchez "no puede pisar la calle", trazando una diferencia entre el jefe del Ejecutivo y él, que asistió al desfile del 12 de octubre a pie de calle, en Colón. De hecho, ha dicho que "hace un año que Sánchez "no pisa la calle". El dirigente de Vox ha resaltado que fue en la localidad valenciana de Paiporta, arrasada por la dana del 29 de octubre, y que Sánchez "salió corriendo y dejó abandonado al rey en medio de una lluvia de barro".

TRUMP YA SABE LO SUYO CON MADURO

Asimismo, ha mencionado el encuentro mantenido entre Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Egipto en el marco del acuerdo de paz para la Franja de Gaza el lunes. Ha afirmado que el presidente estaba "entre pequeño y nervioso" posando "detrás" en la foto "a la que se había autoinvitado" y le ha preguntado si "temía" que Trump se enterara "de lo suyo" con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin entrar en más detalles.

Además, ha atacado a Sánchez usando los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno personal. En concreto, ha aludido a las informaciones que apuntan a que su hermano, David Sánchez, imputado por prevaricación y tráfico de influencias, habría vivido en La Moncloa. "La única duda es si usted es el autor material o intelectual de los delitos por los que se juzga a su hermano", ha dicho.

En este contexto, también ha asegurado que el presidente "abandona" a los españoles "honrados" ante las catástrofes, como la dana o los incendios, y ante la "inseguridad" que, a su juicio, provocan las políticas de inmigración que Sánchez alienta. Y le ha reprochado que, en la situación actual, Sánchez hace gala de "su risa siniestra y de Joker".

PP Y VOX, MISMO PROYECTO REACCIONARIO

Sánchez se ha centrado en el "discurso" de Vox, "más allá de sus mentiras", y ha asegurado que "los proyectos reaccionarios siempre basan su sustento ideológico en el miedo", y ha mencionado a los migrantes, al cambio climático y a las mujeres "libres". "Aunque piense que plantea un proyecto de antipolítica y rebelde sin causa, perpetúa desigualdades y consolida un estatus quo absolutamente injusto", ha añadido.

Sobre los migrantes, ha asegurado que Vox "trata de deshumanizarlos" y esa postura "perpetúa la esclavitud laboral" de los trabajadores migrantes. En relación al cambio climático, ha lamentado que desprestigien las políticas verdes y las energías renovables. Y ha sacado a colación el debate sobre el aborto, resucitado a raíz de un texto aprobado por PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid sobre un síndrome postaborto no avalado por la ciencia.

"Cercenan los derechos de las mujeres con el concurso del PP", ha asegurado Sánchez, que ha aprovechado para señalar el vínculo de ambos partidos. "PP y Vox tienen distintas siglas, pero el mismo proyecto reaccionario", ha afirmado.

Por último, Sánchez ha retado a Abascal a explicar los vínculos con Maduro a los que aludía. "No sabía qué decir y dice que tengo algo yo con Maduro. Explíquelo, porque yo no tengo ni idea", le ha dicho el presidente.