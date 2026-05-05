Sánchez recuerda a la periodista Gallego-Díaz como un "referente": "Ayudó a construir una prensa libre y exigente"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido a Soledad Gallego-Díaz, fallecida este martes a los 75 años, y ha puesto en valor su labor profesional al recordarla como una de "las grandes periodistas de nuestro país".

En un mensaje en redes, Sánchez ha calificado a la que fue la primera mujer en ocupar la dirección de 'El País' como un "referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad".

"Ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia", ha escrito en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Por último, ha transmitido sus condolencias a su familia, compañeros y a "todos quienes aprendimos de ella y la admiramos".