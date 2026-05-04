Sánchez se reúne en Armenia con el canadiense Carney en plena amenaza de Trump de retirar tropas de Europa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i), intercambia camisetas con el primer ministro de Canadá, Mark Carney (d), durante la Reunión de la Comunidad Política Europea, a 4 de mayo de 2026, en Ereván (Armenia). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión bilateral este lunes con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que ambos han reivindicado la defensa del sistema multilateral y el derecho internacional y unas relaciones "fluidas y constructivas" entre ambos países, según trasladan fuentes gubernamentales.

El encuentro se ha producido en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Ereván (Armenia), a la que el mandatario canadiense acude como invitado, y que se lleva a cabo en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que amenaza con retirar parte de sus tropas desplegadas en Europa.

Washington ya anunció que va a llevarse a 5.000 de sus efectivos en Alemania, después de un cruce de declaraciones con el canciller Friedrich Merz, y ha advertido que está se está replanteando su presencia militar en todo el continente.

Previamente Trump se había quejado de que España no dio permiso a Estados Unidos para utilizar las bases de uso conjunto de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán. Sin embargo en el Gobierno aseguran que no han recibido ninguna comunicación del país norteamericano sobre esta materia y niegan "preocupación", según indicó este mismo lunes el ministro de Presidencia Félix Bolaños.

Sánchez también se ha reunido con el anfitrión, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, con quien ha abordado la importancia de culminar el proceso de paz con Azerbaiyán y seguir reforzando los lazos con la Unión Europea.

En Ereván, también se ha celebrado la segunda reunión informal de la Coalición Europea contra las Drogas impulsada por Francia e Italia que cuenta con el apoyo de España, para afrontar la lucha contra el tráfico de drogas desde la acción multilateral.