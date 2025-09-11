Sánchez reúne el lunes a la Interparlamentaria del PSOE en el arranque del nuevo curso político

Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero, durante la reunión interparlamentaria en febrero. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne el próximo lunes 15 de septiembre a la comisión Interparlamentaria, es decir a todos los diputados, senadores y eurodiputados socialistas en el inicio del nuevo curso político.

Sánchez pondrá sobre la mesa las líneas por las que quiere que discurran los próximos meses en el marco parlamentario, con el objetivo de recuperar la iniciativa tras el encarcelamiento este verano de su exnúmero tres, Santos Cerdán, por un presunto caso de corrupción que también afecta al exministro José Luis Ábalos.

El Gobierno quiere retomar el pulso de la legislatura para cumplir su objetivo de llevarla hasta el año 2027, aunque por el momento está lejos de un acuerdo para aprobar los primeros Presupuestos Generales del Estado de este mandato.

La reunión de los parlamentarios socialistas se produce además solo unos días después de que el Gobierno haya sufrido una importante derrota parlamentaria con la caída del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que no ha superado las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts.

Aunque se trata de una iniciativa del Gobierno, el PSOE ha tratado de desvincularse de la norma en lo posible, dejando claro que la negociación ha estado en manos de la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, que ha visto caer su proyecto estrella de la legislatura.

Previsiblemente Sánchez intentará desarrollar en los próximos meses el plan de medidas anticorrupción anunciado para hacer frente a la entrada en prisión de Cerdán. Entre las 15 medidas que lo componen está la creación de una Agencia independiente, la creación de una lista negra de empresas condenadas por corrupción para impedir que contraten con la administración pública o controles aleatorios de patrimonio de altos cargos.

En el horizonte cercano están también las primeras citas electorales que, en principio, se llevarán a cabo en 2026, las elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía, que el PSOE afronta con dos candidatos nuevos, la vicepresidenta María Jesús Montero y el alcalde de Soria, Carlos Martínez.