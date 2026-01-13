Sánchez se reunió en dos ocasiones en secreto con Junqueras para negociar la financiación autonómica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica, previas al encuentro público que mantuvieron el pasado jueves 8 de enero en La Moncloa y que sirvió para formalizar el acuerdo.

Fuentes de Moncloa confirman que se produjeron dos encuentros anteriores, que se mantuvieron en secreto y no se dieron a conocer a la opinión pública, aunque no especifican las fechas concretas ni en qué lugar se llevaron a cabo.

El propio Junqueras ya confirmó este lunes que esas reuniones se habían producido: "Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno", afirmó al ser interrogado al respecto.

Este mismo martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz dijo que no tenía información sobre las citadas reuniones, aunque aseguró que el Gobierno lleva a cabo una "ingente labor de diálogo" que en ocasiones se lleva a cabo "con total discreción". A su juicio, lo importante son los acuerdos que se han logrado, que se han comunicado con transparencia, según afirmó.

La portavoz fue interrogada por el motivo de mantener en secreto estos encuentros y si también se habían producido con otros líderes independentistas como el expresidente catalán, Carles Puigdemont (Junts) y Arnaldo Otegi (EH Bildu). A este respecto, fuentes gubernamentales aseguran que Sánchez no se ha reunido nunca con ninguno de los dos.

Tras la reunión del pasado jueves en Moncloa, Junqueras anunció que en virtud del nuevo sistema de financiación, Cataluña recibiría 4.700 millones de euros adicionales y además se respetaría el principio de ordinalidad, es decir, esta comunidad sería la tercera en aportar fondos y también en recibirlos.

Al día siguiente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presentó la propuesta del Gobierno para todas las comunidades, que inyectará 20.000 millones de euros adicionales. Confirmó además que respetará la ordinalidad para algunas comunidades como Cataluña, pero no quedará garantizado para otras como la Comunidad de Madrid.