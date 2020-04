Sánchez se reunirá este jueves con Arrimadas, que le instará a impulsar los pactos de la reconstrucción

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, mantendrán este jueves una reunión telemática en la que Arrimadas le instará a poner en marcha ya unos "pactos de la reconstrucción" para hacer frente a la crisis del coronavirus, tras haber asumido Sánchez esta propuesta defendida por la formación naranja.

El encuentro comenzará a las 13.00 horas, según han acordado los equipos de ambos dirigentes y según ha informado Ciudadanos. Arrimadas insistirá al jefe del Ejecutivo en la necesidad de unos pactos de la reconstrucción para promover una actuación "sensata, moderada y acordada entre Gobierno, oposición y agentes sociales".

Desde Cs han recordado que su presidenta y portavoz en el Congreso propuso esta idea a Sánchez el pasado 4 de abril "como garantía de que las medidas para hacer frente a la crisis no se tomen de forma improvisada y unilateral". Al no haber sido contactada por el presidente del Gobierno en once días, este martes le remitió un documento para empezar a trabajar ya en estos pactos.

El partido naranja sostiene que esos acuerdos no deben servir para un "cambio de régimen", como cree que pretende Podemos, sino para "consensuar de forma urgente la salida económica, social y sanitaria de la crisis" con "un plan urgente de contingencia sanitaria, un plan estratégico de reactivación económica y un plan de protección social".