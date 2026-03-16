Sánchez se reunirá este miércoles con Zelenski, en la que será la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en el Palacio de la Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá de nuevo este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que será la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano.

Desde el Ejecutivo han confirmado la visita institucional del presidente ucraniano, que será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa sobre las 11.30 horas. Al finalizar el encuentro, ambos dirigentes ofrecerán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación.

Posteriormente, Zelenski acudirá la Cámara Baja, que preside Francina Armengol, y se reunirá también allí con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.

En concreto, se trata de la cuarta visita oficial de Zelenski a Madrid. La última se produjo el pasado mes de noviembre y en ella el mandatario ucraniano visitó el Congreso de los Diputados, además de mantener un encuentro con el Rey Felipe VI y el líder del Ejecutivo.

En su primer visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Complejo de la Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional". Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

En el caso de Felipe VI, el presidente ucraniano se ha reunido tres veces con el jefe de Estado, con un primer encuentro en octubre de 2023 en Granada en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea, donde también coincidió con Sánchez.

En mayo de 2024 se reunió por segunda vez con el monarca durante la segunda visita oficial que llevó a cabo en Madrid, y este pasado noviembre por tercera vez. Asimismo, Felipe VI tuvo ocasión de saludar a Zelenski en los márgenes de la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre.