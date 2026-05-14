Sánchez se reunirá con el Papa en El Vaticano antes de su visita a España

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a El Vaticano para reunirse con el Papa León XIV, antes de la visita del pontífice a España, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Está previsto que la audiencia se lleve a cabo el 27 de mayo, días antes de la visita oficial de Robert Prevost a España, que se llevará a cabo entre el 6 y el 12 de junio.

El Papa visitará Madrid, Barcelona y Canarias, se reunirá con los Reyes, será recibido por Sánchez en Moncloa y llevará a cabo una visita al Congreso de los Diputados.