Sánchez será entrevistado este jueves en 'La Revuelta' por David Broncano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de precampaña del PSOE, en Fórum Evolución, a 21 de octubre de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, acude este jueves 22 de octubre al programa 'La Revuelta' de TVE, donde será entrevistado por David Broncano.

Sánchez, que ya está inmerso en la precampaña, ha protagonizado varios actos de partido en los últimos días en Fuenlabrada (Madrid), Valladolid y Burgos este mismo miércoles y ahora acudirá al programa de la cadena pública, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

El programa conducido por Broncano llegó a la parrilla de TVE en septiembre de 2024, entre fuertes críticas de la oposición, por un supuesto sesgo ideológico a favor del Gobierno de Sánchez y por el presupuesto destinado al formato, que tacharon de desproporcionado.

En la campaña electoral de las últimas generales, en julio de 2023, Sánchez ya desplegó una intensa gira por medios de comunicación, programas de televisión y también formatos menos habituales como el podcast 'La Pija y la Quinqui'.

Sánchez arrancó la precampaña el pasado sábado en Fuenlabrada, en un acto al que acudió por sorpresa junto a su mujer, Begoña Gómez, que está a la espera de juicio por varios delitos. El presidente le dedicó palabras de cariño desde la tribuna --"te quiero", le dijo-- y a partir de ese momento los socialistas han rebautizado su campaña con el lema 'La fuerza del amor'.

Sobre la mesa, estarán asuntos como la vivienda, con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid que acumula casi un mes instalada o la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ha puesto en cuestión el PP o la reciente visita a España del presidente de Argentina, Javier Milei.