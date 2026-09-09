Sánchez subraya que es un "hecho objetivo" el pasado de Tardón en el PP, que "no está reñido" con su labor de jueza

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Archivo. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que es un "hecho objetivo" que la jueza María Tardón fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, si bien ha indicado que este pasado con el "compromiso político coyuntural de una persona" no está "reñido" con su labor actual en la Audiencia Nacional.

Tras las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la jueza que investiga la crisis en Ceuta, Sánchez ha afirmado que desde el Gobierno tienen "máxima confianza" en la Justicia y responderán con "transparencia" porque "no tienen nada que ocultar" sobre la entrada masiva de migrantes a finales de julio desde Marruecos.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nosotros mismos estamos investigando para comprender exactamente qué es lo que ha sucedido en esos días en Marruecos", ha aclarado Sánchez en una entrevista en 'Mañaneros', en 'La 1', recogida por Europa Press, en la que ha defendido la postura del Ejecutivo frente a la "hipérbole" en el debate público por parte de "determinados medios de comunicación conservadores, o incluso la derecha y la ultraderecha", en referencia a PP y Vox.

Sánchez ha insistido en que el Gobierno de España "tiene que actuar sobre pruebas", con "responsabilidad y, lógicamente, con proporcionalidad". "Eso no está reñido con la contundencia ni tampoco con darle la dimensión de crisis humanitaria que tiene ahora mismo la ciudad de Ceuta", ha añadido.